La hija mayor de Karla Luna emitió la Alerta Amber y pidió ayuda a través de redes sociales para denunciar que Américo Garza secuestró a sus hermanas menores

Tras la muerte de Karla Luna víctima de cáncer, se destapó la última voluntad de la “Lavandera Morena”, quien detalló que deseaba que sus hijos nunca fueran separados y que incluso le pediría a su exesposo Américo Garza que respetara su decisión. Sin embargo, parece que el marido de Karla Panini ignoró la petición y ayer secuestró a las dos pequeñas que procreó con la conductora.

A través de la cuenta oficial de Facebook de la fallecida artista, su hija mayor Stephania Luna denunció el rapto que hizo Garza y aseguró que se llevó a las menores a la fuerza, hecho que la obligó a reportarlo con las autoridades y a emitir la Alerta Amber.

“Amigos solicito su ayuda, Américo Israel Garza Enríquez se llevó a mis hermanitas el día de hoy por la fuerza y en contra de su voluntad”, precisó en las redes sociales, donde señaló que toda la familia Luna teme que saque a las pequeñas del país y no las vuelvan a ver.

“Tengo temor de que se las lleve fuera del país y que no las vuelva a ver, ya presenté la denuncia en la Procuraduría de Nuevo León pero se están tardando en activar la “ALERTA AMBER” para localizar a mis hermanitas Sara Valentina Garza Luna y Nina Victoria Garza Luna”, precisó en la red social.

La hija de Karla Luna puntualizó que su vida y la de sus seres queridos está en peligro, debido a que los intimidó. “También tengo temor de que le pase algo a mi familia porque nos amenazó y como todos saben Américo es una persona muy violenta. Si tienen información por favor ayúdenme a localizarlas”, agregó la joven.

La “Lavandera Morena” confirmó hace algunos meses a TVNotas que lo único que le pediría a su exesposo es que permitiera que sus hijos siguieran juntos.

“Nunca me he puesto a pensar en eso, pero soy consciente de que nadie tiene garantizada la vida, y en ese caso, hablaría con Américo, el padre de mis hijas pequeñas, y le pediría que a mis hijos no los separen. Ésa sería mi última voluntad”, agregó Karla Luna.