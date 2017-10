El equipo angelino parte una vez más como favorito para llegar a la Serie Mundial, pero antes debe dar cuenta de Arizona al que ya le ganó el primero de la serie

Agencias/EL DICTAMEN

El antesalista Justin Turner mostró poder y productividad al pegar jonrón y terminar con cinco carreras remolcadas para los Dodgers, que vencieron 9-5 a los Diamondbacks y se acreditaron el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

La victoria permite a los Dodgers, campeones de la División Oeste dejar marca de 1-0 a su favor en la serie que se juega al mejor de cinco contra los Diamondbacks, que pasaron a las finales luego de haber ganado el Partido por el Comodín.

Turner (1) fue el mejor representante de la batería de los Dodgers, al mandar la pelota fuera del campo en el primer episodio, cuando tenía a dos corredores por delante.

