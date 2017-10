De acuerdo al médico del equipo, el arquero peruano volverá a Veracruz tras la fecha FIFA.

Pedro Gallese, hoy estrella con Perú volverá a los Tiburones Rojos tras su partido contra Colombia el próximo lunes, así lo confirmó el médico del club Juan José Pérez.

Hoy el doctor tuvo que salir al paso sobre la controversia de que Gallese fuera dado de baja por una lesión en la muñeca y que repentinamente apareciera ayer en el once titular de Perú contra Argentina en donde se vistió de héroe al frenar a Lio Messi.

“La lesión de Pedro lleva al menos 3 meses de recuperación, Pedro es un jugador profesional que se cuida y tuvo una recuperación extraordinaria“. fueron las palabras del galeno.

Sobre si era normal, el que se haya recuperado antes dejó en claro que este tipo de situaciones puede pasar.

“No es un caso atípico, hubo una mejoría para bien. Tenemos un jugador que tiene una recuperación excelente. Estamos muy contentos que Pedro haya podido participar ayer contra Argentina”.

Sobre la posición del club de no haber esperado una posible mejora y evitar darlo de baja y que se perdiera así el resto del torneo, el médico fue muy claro de que no podían esperar ya que el tiempo mínimo de recuperación era de 3 meses.

“No podíamos arriesgarnos, es jugar un volado si se iba a recuperar antes o después“.

Dejó en claro que Perú no necesitaba ningún aval para que Gallese jugara, sin embargo aseguró que han tenido muy buena comunicación con la parte médica de la selección.

Sobre la continuidad del peruano en el equipo, aseguró que es un activo del equipo.

“No está descartado en el aspecto médico, en cuestiones de la directiva no me meto, parece que se dio de baja no de la institución sino del plantel”. dijo.

Por su parte el presidente de los Tiburones Rojos Fidel Kuri Mustieles aprovechó la buena actuación de Gallese para recordar que es #SiempreTiburón.

“Amigo @ pedrogallese muchas felicidades, gran partido con @ SeleccionPeru frente a @ ArgentinaUn orgullo que seas # SiempreTiburón”

También su papá Fidel Kuri Grajales, dueño del club tuvo un mensaje para el internacional peruano