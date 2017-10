El Dictamen

El tiroteo mortal en Las Vegas ha conmocionado a todo el mundo. Entre ellos a los deportistas en Estados Unidos.

Uno de los primeros es lamentar esta tragedia fue el basquetbolista LeBron James que en twitter lanzó el lamento. “¿Qué diablos está pasando en la gente?”.

El jugador de la NBA aseguró que está orando por todas las familias de las víctimas.

Pray for Vegas!! 🤦🏾‍♂️. What the hell is going on people!?!? My prayers sent to the heavens above for all the families 🙏🏾 pic.twitter.com/wDpwZ7g4Pz

— LeBron James (@KingJames) October 2, 2017