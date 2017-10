Te presentamos las combinaciones que necesita cada equipo sudamericano para acceder a Rusia 2018

Redacción/Agencias

Los reflectores del último partido para clasificar al Mundial de Rusia 2018 estarán en Argentina y el emblema del Barcelona, Lionel Messi, quienes se encuentran eliminados del campeonato de la FIFA a un partido de que termine la eliminatoria.

¿Deben cuidar la pierna los mexicanos?

Con la altitud en su contra, Argentina enfrentará a ecuador en la ciudad de Quito, sin embargo, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli aún depende de sí mismo para estar en la justa mundialista.

La “albiceleste” tiene que sacar la victoria para asegurar mínimo el repechaje, dependiendo de los resultados entre Brasil vs Chile, Perú vs Colombia y Paraguay vs Venezuela. Por su parte Perú y Colombia están en la misma situación: de ganar se califican directamente al mundial, de empatar esperarían el resultado de Argentina y de Paraguay.

Chile con el empate asegura la reclasificación; sin embargo tiene una tarea dura en su visita a Brasil, donde una derrota por más de dos goles, lo podría dejar incluso fuera de la justa si Paraguay, Argentina ganan y Perú y Colombia empatan.

El próximo martes, cuando se juegue la última fecha eliminatoria en Conmebol, sabremos los cuatro calificados de manera directa, que selección viajará en noviembre para enfrentar a Nueva Zelanda en el repechaje y cual definitivamente se quedará con las ganas de ir.

Iniesta: “Estaré aquí hasta que todo lo que pueda dar sea suficiente”