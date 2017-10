El mariscal de campo de las Panteras de Carolina, Cam Newton se rió de una periodista y la Asociación exige trato justo a la mujer

Cam Newton, mariscal de campo de los Panthers de Carolina, se rió luego de que una periodista le formulara una pregunta, y dijo que “es divertido escuchar a una mujer” cuestionar.

La primera reacción de la Asociación de Mujeres en Medios Deportivos (AWSM, sus siglas en inglés), fue exigir un trato justo para las mujeres periodistas, que cubran eventos deportivos.

Jourdan Rodrigue, periodista del Charlotte Observer, dijo que después de que Newton se rió, no le ofreció una disculpa. “Hoy hice mi trabajo cubriendo la NFL y le pregunté a Cam Newton sobre uno de sus receptores. Pero quedé consterna por su respuesta, con la que no sólo me menosprecia a mí, sino a un sinnúmero de otras mujeres que están antes que yo y a mi lado, con trabajos similares al mío”, dijo Rodrigue. Agregó que “busqué al señor Newton cuando salió del vestuario unos minutos después, pero no se disculpó por sus comentarios”.

Rodrigue le preguntó durante la conferencia de prensa sobre el receptor abierto Devin Funchess, que si consideraba que abarcaba las rutas de recepción y que si estaba de acuerdo con su trabajo.

Mientras que el director de comunicaciones de los Panthers, Steven Drummond, dijo que habló con Newton y Rodrigue. “Sé que tuvieron una conversación en la que (Newton) expresó su pesar por usar esas palabras”.

Por su parte, la NFL declaró que “los comentarios erróneos e irrespetuosos para periodistas no reflejan el pensamiento de la liga”.

En respuesta, la AWSM indicó que está muy desalentada “por las acciones irrespetuosas de Cam Newton dirigidas a una periodista durante la conferencia de prensa”.

Agrega que “como grupo de vigilancia, AWSM exige un trato justo y ambientes de trabajo positivos para mujeres que trabajan en medios deportivos”.

“Es divertido escuchar a una mujer preguntar sobre rutas” fue la respuesta de Newton.