El jugador del Barcelona se muestra contrariado por la situación política que vive la región catalana

Redacción/EL DICTAMEN

Gerard Piqué, llegó a las lágrimas y puso en entredicho su continuidad con la selección española de futbol ”si molesto no tengo problema en dar un paso al lado”- al tiempo que ha criticado la actuación del Gobierno y al presidente Mariano Rajoy, señaló.

“Si el míster o cualquier persona de la federación cree que soy un problema o molesto no tengo ningún problema en dar un paso al lado y dejar la selección antes de 2018”, ha dicho con los ojos llorosos el central, que ha recordado que ir a la selección no es “una cuestión de patriotismo, el que va no es el más patriota de todos”.

“Soy y me siento catalán y hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña porque creo que se ha comportado maravillosamente como en los últimos siete años”, agregó.

El zaguero realizó estas declaraciones después del encuentro ante Las Palmas, que el Barcelona ganó 3-0 en un partido que se jugó a puerta cerrada.

