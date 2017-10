El Dictamen

El piloto mexicano Sergio Pérez y el resto de los pilotos de la Fórmula Uno, mostraron su solidaridad con el pueblo de México, esto luego de los devastadores hechos de los sismos del 7 y 19 del mes de septiembre.

Este domingo posaron con una manta y el lema #FuerzaMéxico, palabras utilizadas en los últimos días en todo el mundo, inluso deportivo.

El gesto de los pilotos se dio minutos previos de arrancar el Gran Premio de Japón, en el Circuito de Suzuka.

HAMILTON SE ACERCA AL CAMPEONATO

El británico Lewis Hamilton está cada vez más cerca del campeonato de Fórmula Uno, luego de lograr imponerse en el Gran Premio de Japón y ver el temprano retiro de su más cercano competidor, el alemán Sebastian Vettel.

Por su parte, el mexicano Sergio “Checo” Pérez terminó en el lugar siete de la competencia, para continuar en el séptimo sitio del campeonato de la Fórmula Uno.

La siguiente competencia se correrá el 22 de octubre en Estados Unidos y a partir del 27, del mismo mes, los bólidos se citarán para disputar el Gran Premio de México.

Esto posteó en si cuenta de twitter “Checo” Pérez

Thanks mates for signing the helmet I’ll auction for Mexico. Follow @FundChecoPerez for full info. #FuerzaMexico 🇲🇽 https://t.co/94r6rZniyP pic.twitter.com/XcjGvEvmvp

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 8, 2017