Los Colts de Indianapolis develan estatua del quarterback hecha de bronce

Agencias/EL DICTAMEN

Los Colts de Indianápolis desvelaron una estatua de Peyton Manning en una plaza localizada afuera del “Lucas Oil Stadium” ante cientos de aficionados. Al concluir el evento, Manning, un cinco veces Jugador Más Famoso de la NFL, dijo que “Yo siempre seré un Colt” y lanzó balones de fútbol con su autógrafo hacia la gente que estaba presente.

La estatua hecha de bronce presenta a Manning vistiendo su uniforme de los Colts, preparándose para lanzar un pase. El domingo, Manning será incluido en Ring de Honor del equipo y se convertirá en el primer jugador de la franquicia en la era de Indianápolis en que se retire su camiseta.

One of the greatest players to EVER step on a football field…

Peyton. Manning. #ThankYouPeyton #Colts pic.twitter.com/N6ROxSSnDx

— NFL (@NFL) October 7, 2017