Rafa venció al irascible Kyrgios y gana en Pekín 12 años después

Agencias/EL DICTAMEN

El español Rafael Nadal venció por un inapelable 6-2 y 6-1 al australiano Nick Kyrgios, octavo cabeza de serie, para hacerse con el Abierto de China, 12 años después de lograrlo por primera vez y en las mismas instalaciones en las que ganó el oro olímpico en 2008.

Ante un Kyrgios iracundo, que protagonizó varios desplantes durante todo el partido y que fue penalizado por sus continuas protestas, Nadal sólo tuvo que mantener la cabeza fría, jugar el gran tenis que ha desplegado casi toda la temporada y esperar que el australiano se desquiciara para hacerse con su victoria 61 este año.

No way #Kyrgios would have lost that point if no call had been made. pic.twitter.com/qV9eV5GE8C

— Ashwathama Hatha (@viswanth183) October 8, 2017