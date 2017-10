– La inauguración el martes es la más temprana de la liga desde 1980. Es una semana más temprana de lo normal tras una reducción del número de partidos de pretemporada, de ocho a seis.

– Los pedidos de tiempo han sido reducidos de 18 a 14, con siete para cada equipo. Se limitarán a dos durante los últimos tres minutos de los partidos, en lugar de la regla previa que permitía pedir tiempo en los últimos dos minutos.

– Los equipos podrían recibir multas de 100.000 dólares por darle descanso a jugadores que no están lesionados en partidos pautados para transmisión televisiva nacional, y se les desalentará de sentar a varios jugadores que están sanos en un mismo partido o sentarles en partidos como visitante.

– El entretiempo será de 15 minutos para todos los partidos – y la liga contempla ser diligente en poner en marcha el cronómetro apenas termine la primera mitad. Antes se daba un minuto o dos para partidos de transmisión nacional, y había casos que el cronómetro no arrancaba hasta que todos los jugadores habían salido de la cancha.

-Byron Spruell, presidente de operaciones de la NBA, dijo que el objetivo no es abreviar la duración de los partidos, que suelen tomar 2 horas y 15 minutos. Añadió que la liga quiere que los partidos sean más fluidos, tomando en cuenta la opinión de los entrenadores y el comité de competición, que incluye a varios entrenadores, durante el verano.

-Los entrenadores no pusieron pero a la eliminación de pausas cuando restan menos de 9 minutos en el segundo y tercer periodos, al considerar que se daban demasiado antes tras el arranque de los periodos. Ahora se tendrán dos pausas fijas en cada cuarto, cuando se marquen los 7 y 3 minutos.

-Todas las pausas ahora serán de 75 segundos cuando antes eran de 90.

-También hay una novedad para los gerentes generales al adelantarse la fecha límite para los canjes. Solía ser el jueves tras el Juego de Estrellas, ahora es el jueves, 10 días antes del mismo.

