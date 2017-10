La liga de futbol de los Estados Unidos recordó al idolo mexicano en su cumpleaños

Agencias/EL DICTAMEN

Este domingo 15 de octubre, cumplió 51 años Jorge Campos, considerado uno de los mejores porteros de la historia de México.

Sus peculiares uniformes, sus espectaculares atajadas y su plurifuncionalidad en la cancha (jugó también como delantero) le valieron a Campos el grado de ícono en cualquier cancha que pisaba, entre ellas, las de la MLS.

El oriundo de Acapulco, Guerrero disputó 51 encuentros en Estados Unidos, 43 con Los Ángeles Galaxy y solo ocho con el Chicago Fire, pero suficiente para dejar huella en el balompié norteamericano.

The one. The only.

Happy birthday, Jorge Campos! 🎉 pic.twitter.com/pPyRHNqdTi

— Major League Soccer (@MLS) October 15, 2017