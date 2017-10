Harry Kane marcó por quinto partido oficial consecutivo y dio la victoria a Inglaterra ante Lituania (0-1) en un duelo intrascendente de la última jornada de la fase de clasificación europea del Mundial de Rusia.



El cuadro de Gareth Southgate selló su billete al Mundial el pasado jueves después de ganar 1-0 a Eslovenia. Tenía que cumplir un trámite en Lituania ante un equipo que tampoco se jugaba nada y lo hizo con solvencia en un encuentro que dominó desde el principio hasta el final.

Lituania sufrió el tanto de Harry Kane para gloria del delantero del Tottenham, que se encuentra en un momento excepcional de forma después de marcarle dos goles al West Ham en la Premier League, tres al APOEL en Liga de Campeones, otro doblete al Huddersfield también en la liga inglesa y una diana a Eslovenia.

Con el tanto de penalti que transformó en el minuto 27 a Lituania sumó su noveno gol en los últimos cinco partidos y está demostrando que es uno de los delanteros más en forma de Europa en estos momentos.

