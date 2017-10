El Dictamen/Agencias

La asociación fue presentada el sábado por Oribe Peralta y Christian Giménez.

El entrenador de los Tigres, el brasileño Ricardo Ferreti, afirmó hoy que falta más unión en México para potenciar la Asociación de Futbolistas Mexicanos, y consideró que el objetivo se alcanzaría con la participación de directivos, dueños de clubes y hasta técnicos.

La Asociación, que fue presentada el pasado sábado por los jugadores Oribe Peralta y Christian Giménez, fue creada para defender los derechos laborales y deportivos de los futbolistas.

“Siempre que se habla de una asociación de jugadores hay un cierto rechazo pensando que los futbolistas solo van a tener beneficios y no es así. Se tiene que pensar en lo que vas a dar por los beneficios que vas a obtener”, dijo Ferretti a periodistas.

Calificó la situación de “buena y válida” y recordó que en su etapa como jugador participó en la creación de una organización, pero la situación era distinta a la actual.

“Éramos un gremio muy dividido, hoy están más unidos pero todavía no llega a la unión que realmente se requiere para lograr algo, creo que falta más unión entre todos para poder lograr esto, además hay que tener una propuesta”, añadió.

Ferretti habló de la nueva Asociación con la autoridad que le dan sus 40 años en el fútbol mexicano al que llegó como jugador en 1997 y en el dirige desde 1991.

El técnico, de 63 años, indicó que para darle fuerza a la asociación también deben sentarse a la mesa “directivos y dueños de los equipos y ver cómo se puede mejorar este aspecto” porque en algunos momentos los futbolistas se sienten desprotegidos.

“Sería bueno para el fútbol mexicano que se hiciera, pero debe hacerse en conjunto, jugadores, entrenadores, pero los directivos tienen que estar en esta mesa para llegar a un acuerdo”, apuntó.

Con base en su experiencia y tras la creación de la organización de jugadores, Ferretti pidió que “no exista revanchismo y que aquellos (jugadores) que están al frente no queden marginados, cuando participé éramos jugadores de cierta jerarquía, pero cuando buscamos el apoyo de los demás dijeron ‘yo no me meto'”.

Tigres, tercer lugar del Apertura mexicano con 20 unidades de 36 posibles, visitará el sábado al León, en la decimotercera jornada.