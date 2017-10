Agencias/El Dictamen

Chris Foerster entrenador del equipo ofensivo de los Delfines de Miami renunció a su cargo luego de verse en un escándalo al difundirse un video presuntamente inhalando cocaína.

“Estoy renunciando a mi posición con los Delfines de Miami y acepto la plena responsabilidad por mis acciones”, aseguró Foerster en un comunicado.

“Quiero disculparme con la organización y mi único objetivo es conseguir la ayuda que necesito con el apoyo de mi familia y profesionales médicos”, agregó el entrenador de la línea ofensiva de los Delfines.

La NFL también emitió hoy un comunicado en el que muestra su apoyo a la rehabilitación de Foerster.

Indicó que conocieron del vídeo la noche del domingo, y que “no toleran ese comportamiento”.

“Después de hablar con Chris esta mañana, aceptó la responsabilidad total y aceptamos su renuncia de inmediato”, señaló el equipo.

“Aunque Chris ya no está con la organización, trabajaremos con él para obtener la ayuda que necesita durante este tiempo”, matizó.

This is the video supposedly of Dolphins offensive line coach Chris Foerster snorting coke before a meeting pic.twitter.com/L7ZsdZMH7U

— Ollie Connolly (@OllieConnolly) October 9, 2017