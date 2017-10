Además aparta a Carlos Nuzman de sus cargos como presidente del olimpismo brasileño

Agencias/EL DICTAMEN

El Comité Olímpico Internacional (COI) suspendió de manera provisional al Comité Olímpico de Brasil (COB) y apartó a su presidente, Carlos Arthur Nuzman, de todos sus cargos en el organismo tras su detención en la víspera por supuesta corrupción.

Las decisiones tomadas por el Comité Ejecutivo del COI tienen un “efecto inmediato” y solo serán revertidas cuando la entidad estime que el COB sigue las reglas de gobernanza de acuerdo con los estatutos olímpicos, señaló en un comunicado divulgado este viernes. Nuzman y su mano derecha en el Comité Olímpico de Brasil, Leonardo Gryner, fueron detenidos y conducidos a prisión en la víspera, acusados de corrupción, lavado de dinero y organización ilícita.

Nuzman es sospechoso de comprar votos para la elección de Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos de 2016, que se celebraron precisamente en la capital fluminense. La Fiscalía justificó su arresto como “garantía de orden público” para bloquear su patrimonio y evitar que “continúen actuando, bien de forma criminal o interfiriendo en las pruebas”.

Detenido el presidente del Comité Olímpico de Brasil por fraude en Río 2016

La suspensión tiene consecuencias directas ya que los subsidios del COI al organismo brasileño han sido “congelados” y además no “le estará permitido ejercer como miembro de pleno derecho” entre las federaciones olímpicas nacionales. No obstante, “para proteger los intereses de los deportistas brasileños, tal decisión no les afectará a ellos”, destaca el comunicado.

En este sentido, el COI garantiza la participación del equipo olímpico brasileño en próximas competiciones “bajo el paraguas del COB con todos sus derechos y obligaciones”.

Por otro lado, las escuelas olímpicas que albergan a deportistas brasileños “continuarán siendo pagadas”, apuntó el COI en la nota. Nuzman, a título personal, ha sido “suspendido provisionalmente de todos los derechos, prerrogativas y funciones” como miembro de honor del COI.

También retiró a Nuzman, quien fue un jugador de voleibol que vistió la selección brasileña en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, de la “Comisión de Coordinación” para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Nuzman, de 75 años, preside el COB desde 1995, aunque fue suspendido provisionalmente de tal cargo en la víspera, y fue también presidente del Comité Organizador de Río 2016, convirtiéndose así en el primer dirigente en la historia de los Juegos Olímpicos en encabezar al mismo tiempo el comité nacional y el comité organizador.

Según la Fiscalía brasileña, Nuzman trató de modificar su declaración de la renta y blanquear 16 kilos de oro que ocultaba en un cofre en una entidad bancaria de Suiza.

COI pide recortar Mil millones de dólares a Tokio 2020