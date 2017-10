El Dictamen

Carlos ‘Gullit’ Peña anotó su primer doblete en Europa, con lo que colaboró al triunfo de 3-0 de Rangers sobre St. Johnstone, en la jornada nueve del futvol de Escocia. El otro tanto fue obra de Greame Dorrans.

El primer tanto del “Gullit” cayó en el minuto 27 con una barrida de zurda que cazó un centro que mandó desde la derecha James Tavernier. Ya son 302 minutos de Peña en la actual Premiership.

El segundo fue al 78′ con certero cabezazo, también servicio de Tavernier. El último doblete de Peña en Liga fue el pasado 30 de agosto de 2015, un triunfo de 3-1 de León en Toluca.

Al final cayó el tanto de Dorrans (85′) luego de un servicio de Jason Holt.

Eduardo Herrera tuvo participación simbólica pues entró de cambio en el minuto 90.

En la próxima jornada Rangers recibe en partido crucial al sublíder Aberdeen.

