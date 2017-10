Los Colts de Indianápolis desvelaron una estatua de Peyton Manning en una plaza localizada afuera del “Lucas Oil Stadium” ante cientos de aficionados.

Agencias/El Dictamen

La estatua hecha de bronce presenta a Manning vistiendo su uniforme de los Colts, preparándose para lanzar un pase.

El domingo, Manning será incluido en Ring de Honor del equipo y se convertirá en el primer jugador de la franquicia en la era de Indianápolis en que se retire su camiseta.

El trabajo de calidad de Manning llevó a los Colts a su única victoria de Super Bowl con marcador de 29-17 sobre los Bears de Chicago en el 2007.

En ese partido fue elegido Jugador Más Valioso (MVP).

