El Dictamen

Sergio “Kun” Agüero, delantero del Manchester City del futbol inglés e íntimo amigo de Leo Messi, fue claro en señalar que no hay problema por el dinero para contratar al al crack del Barçelona y confesó en una entrevista en el canal TyC Sports de Agentina, que le gustaría mucho tener como compañero en su equipo.

Te recomendamos Nacionales obliga a los Cachorros a un quinto juego, los Dodgers ya esperan

El delantero del City dejó claro que los 300 millones de su cláusula no serían ningún obstáculo. “El dinero no es un problema aquí. Pero creo que Messi, al igual que Cristiano Ronaldo, son jugadores que son símbolos de sus clubes y les cuesta salir de ahí. Me encantaría tener a Leo en mi equipo, pero eso parece bastante complicado”, asumió el Kun.

Te recomendamos “Ganarle a México fue lo peor que nos pasó”: Selección Chilena

Sobre su reciente accidente en Amsterdam, donde se fracturó una costilla yendo un taxi tras acudir a un concierto de Maluma, Agüero explicó como se dieron las cosas: “conocí al agente del cantante, me invitó y fui. Tenía casi dos días libres. Cuando tuve el accidente, piensas: ‘¿por qué fui?’, pero nadie imagina que algo así puede pasar”, finalizó.