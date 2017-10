El Dictamen

Javier “Chicharito” Hernández se mostró participativo aunque no pudo hacerse presente en el marcado éste sábado en la actividad de la jornada 8 de la Liga Premier de Inglaterra.

El mexicano jugó 75 minutos en el empate del West Ham que terminó con 10 hombres por la expulsión de Andy Carroll.

Los Hammers terminaron el duelo sin centro delantero, lo que ayudó a que anfritrión Burnley empataran al minuto 85 para el 1-1 final.

Tough to take right at the end, but the boys gave everything and deserved more 👏#COYI pic.twitter.com/imG6Ow52YB

— West Ham United (@WestHamUtd) October 14, 2017