“Es un gran privilegio para cualquier entrenador dirigir el equipo nacional de su país y hoy, cuando dejo ese cargo, me siento honrado y agradecido de haber tenido esa oportunidad dos veces en mi carrera”, dijo Arena en un comunicado publicado por la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

La derrota, unida a las victorias de Panamá y Honduras, significó que Estados Unidos no podrá estar en un Mundial por primera vez desde 1986.

Bruce Arena renunció como técnico de la Selección estadounidense de fútbol después de no lograr clasificar al equipo a la Copa del Mundo que se jugará en Rusia.

Bruce Arena Resigns as Manager After USMNT Misses World Cup – Sports Illustrated https://t.co/iNmBpplemT

Landon Donovan: Time to Re-evaluate US Soccer – New York Times https://t.co/v2M6LJsG8r

— USA Soccer (@USASoccer) October 12, 2017