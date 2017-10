La futbolista y modelo Alex Morgan salió hoy a dar la cara en twitter por el incidente del pasado fin de semana donde fue expulsada de Disney World en Orlando por pelearse con personal de un bar del lugar.

Momentos antes de esto la jugadora había posteado una imagen en su cuenta de instagram en el lugar.

“Quiero disculparme por mis acciones del fin de semana“, fue lo primero que tuiteó la futbolista desde su cuenta @alexmorgan13

Y es que la campeona mundial de futbol tuvo que ser escoltada junto con dos jugadores por su compartamiento en el bar U.K Pub.

I want to apologize for my actions that occurred over the weekend. I will learn from this make sure it does not happen again. #liveandlearn

— Alex Morgan (@alexmorgan13) October 4, 2017