Zinedine Zidane compareció ante los medios previo al partido del Real Madrid contra Getafe en donde se dio tiempo de abordar una decena de temas y reconoció que no tiene un interés particular en el partido entre Barcelona y Atlético de Madrid

“Quiero ganar al Getafe y que pase lo que sea. No quiero algo en particular, queremos recortar distancias”.

Al entrenador blanco también se le cuestionó sobre el tema de Cataluña pero sagazmente logro esquivarlo.

“Lo miro como todos y ya está. No te diré lo que pienso. Estamos aquí hablando de fútbol, no es el lugar adecuado para hablar de eso”. fue lo que dijo.

Del estado en que volvieron sus jugadores reconoció que están mas o menos bien, y que están felices por volver a jugar.

Del polémico tema de Gareth Bale que regresó lesionado, Zidane reconoció que no está para jugar ya que está resentido. Eso si, tampoco tiene fecha de regreso a las canchas.

No puede jugar. Ha tenido dos cosas, la primera en Dortmund, que parecía sólo un poco cargado, y al final se ha resentido algo del sóleo. No te puedo decir cuándo cómo, pero está mejor y vamos a ver día a día. No podemos decir si va a volver en una semana o 10 días. Lo bueno es que él quiere volver cuanto antes”.

Aquí parte del video de lo que dijo