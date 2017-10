El 5 de octubre de 2011, Steve Jobs, uno de los grandes de la tecnología, falleció a los 56 años de edad, después de una dura batalla contra el cáncer.

Agencias/El Dictamen

Seis años después se nota su ausencia, ya que Steve Jobs se caracterizaba por tener un alto nivel de innovación, mientras que en los último años, Apple sólo ha presentado dos productos nuevos, el Apple Watch y los Air Pods, dando sólo actualizaciones y mejoras a los productos que ya se encuentran en el mercado, destacando su producto estrella, el iPhone.

El actual CEO de Apple, Tim Cook, dedicó un tuit a su amigo y compañero para recordarlo: “Recordando a Steve hoy. Todavía con nosotros, todavía nos inspira. Haz algo maravilloso y ponlo allí afuera”.

Remembering Steve today. Still with us, still inspiring us. “Make something wonderful, and put it out there.” pic.twitter.com/7aOCPkwU0U

— Tim Cook (@tim_cook) October 5, 2017