Mónica Escobedo se inició en el Stand Up ya hace más de tres años.

La locutora y comediante Mónica Escobedo estará este sábado en conocido centro nocturno donde pretende matar de la risa a los que acudan a ver su show, siendo está la tercera ocasión que visita la zona conurbada.

En entrevista para El Dictamen, se dijo contenta y emocionada ya que las visitas que ha tenido a la ciudad para presentar su show se ha llevado grandes satisfacciones por el sentido del humor de los jarochos.

“Vengo a presentar un show Stan up, donde donde la gente va a reír y de eso se trata, de sacar por lo menos tres carcajadones, voy a hablar de la gente, no le hablo ni a hombres ni mujeres, yo le hablo a la gente por igual y todos se divierten porque lo que digo le queda al niño, a la niña, al ave de rapiña y todos salen contentos”, argumentó.

Mónica Escobedo, originaria del Distrito Federal inició en el Stand Up, desde hace más de tres años, motivada por la creación de comerciales improvisados para una marca de teléfonos a nivel mundial donde fue contratada.

“Yo soy locutora y quería estudiar algo más como para darle más frescura a la locución que yo hacía, comerciales, hice la voz de una marca de teléfonos y salió desde Estados Unidos a Latinoamérica y me quede con ese casting gracias al Stand Up porque querían una comediante y fue la curiosidad de probar nuevas formas de comedia, de expresión, ya había estudiado teatro y lo que más me gustó y donde dije de aquí soy fue en Stand up”, sostuvo en exclusiva para sus fans.

Durante el discurso se refiere hacia críticas de hombres a las que llama como verdades. “Todas son ciertas y para divertirme, en mis shows no me burlo de nadie, no discrimino a nadie, no soy mala onda pero si nos divertimos, si es chistoso hablar del novio celoso, hablar del chacal y aunque hable de los hombres y pareciera que los estoy atacando, a ellos les termina gustando el show y dicen si es cierto y son los que más se ríen”, agregó.

Por último invitó a sus fans a que acudan a presenciar el show que será en Plaza Vela, donde aseguró que se divertirán.