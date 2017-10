Una manera de sanar tocando el alma.

Flor de Jesús Meza Cano / El Dictamen

Para aquellas personas que han vivido situaciones dolorosas, eventos traumáticos o que experimenten miedo, ansiedad, estrés y no encuentran una salida, la terapia Hakomi, será la puerta al saneamiento emocional, aseguró la psicóloga Jacqueline Pizano Ramírez.

En rueda de prensa, Pizano Ramírez aseguró que el método Hakomi se basa en la idea de que mucho de nuestro sufrimiento en realidad es innecesario y que éste es el producto de creencias inconscientes que determinan nuestra conducta y que ya no son ni verdaderas ni relevantes.

El proceso terapéutico consiste en no hacer violencia, no dar consejos, no emitir juicios.

Detalló que está dirigido al público en general y también para aquellas personas que quieran aportar nuevas herramientas a su labor terapéutica y de acompañamiento.

El taller será impartido por Inés López de Arriaga, facilitadora certificada por su creador Ron Kurtz, psicoterapeuta americano y autor de “Psicoterapia centrada en el Cuerpo”.

El objetivo del método es la reducción de sufrimiento innecesario.

El curso tendrá un costo de mil 600 pesos y se realizará del 20 al 21 de octubre, en un conocido salón ubicado en la avenida Tulipanes del fraccionamiento Jardines de Virginia.

Los interesados se pueden comunicar al celular 2291 612695.