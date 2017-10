La entidad veracruzana ocupa el tercer lugar en pobreza alimentaria

La problemática se agudiza en municipios de Córdoba, Orizaba, Tezonapa y la conurbada Veracruz-Boca del Río

Flor de Jesús Meza Cano / El Dictamen

Los salarios de hambre que se perciben en México, han agudizado la pobreza alimentaria en el país y el estado de Veracruz, no es la excepción, al ocupar el tercer lugar a nivel nacional, es decir, más del 69 por ciento de la población, no vive, sólo sobrevive.

Los municipios veracruzanos que registran mayor pobreza alimentaria son Córdoba, Orizaba, Tezonapa, en su mayoría familias que se dedican a la siembra de café.

También destaca la conurbación Veracruz-Boca del Río, donde colonias populares como La Pochota, Reservas, Predios y Tarimoya, viven cientos de familias que no tienen garantizado el alimento diario, dijo el encargado de comunicación social del Banco de Alimentos de Veracruz, Abacut Montalvo Vázquez.

“Veracruz a nivel nacional es el tercer estado con pobreza alimentaria, adelante está Oaxaca y Chiapas, que son estados más vulnerables, pero desafortunadamente, más del 69 por ciento de la población, tiene pobreza alimentaria”, comentó.

También destacan otros lugares como Santa Fe, Paso del Toro, Antón Lizardo, Cotaxtla, Chachalacas, Cardel, Puente Nacional, Tolome, Candelaria, El Copital, Cuitláhuac, Mozomboa.

De acuerdo a la presidenta del patronato del Banco de Alimentos A.C; María Antonia Navarro Segura de Jímenez, en el municipio de Tezonapa, existen familias que viven con 300 pesos semanales y su alimentación es un plato de frijoles, tortilla y café.

“En Tezonapa, hay personas que ganan muy poco, 300 pesos a la semana, no comen carne diario, su alimento es café, frijoles, tortilla y si bien les va, pan y una vez que pueden una gallinita, no tienen para llevar a sus hijos a la escuela, no tienen ni zapatos”, comentó.

En la actualidad, el Banco de Alimentos de Veracruz cuenta con un padrón de 24 mil beneficiarios, de los cuales un 20 por ciento, reciben los productos totalmente donados.

Explicó que a través de un estudio socio nutricio se determina si la ayuda es entregada de manera semanal o quincenal.

La entrevistada aseguró que tienen una lista de espera muy extensa de personas que viven en pobreza que asciende a 4 millones de veracruzanos y un millón 200 mil en pobreza extrema.

En el marco del “Día Mundial de la Alimentación“, proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y celebrado el 16 de octubre de cada año, EL DICTAMEN, relatará la historia de la señora María Dolores García Floriano, quien a pesar de haber trabajado toda su vida, a sus 61 años, no cuenta con una vivienda propia, debido a que los empleos que ocupó, nunca le otorgaron prestaciones laborales, como Infonavit y Seguro Social y mucho menos se pudo pensionar.

En la actualidad, doña María Dolores, habita una vivienda prestada por un familiar. No paga renta, pero debe cuidarla y mantenerla limpia.

Entrevistada por EL DICTAMEN, la señora María Dolores, aseguró que vive con su pareja y su madre de 81 años de edad.

No tuvo hijos y a pesar de que toda su vida trabajó, ahora padece osteoartritis o artrosis, que le provoca fuertes dolores en las piernas, así como inflamación y disminución de los movimientos en las articulaciones. Por ello se tiene que sostener con dos bastones al caminar.

Por esta causa, desde hace 14 años, no ha podido trabajar.

Explicó que para ir al módulo del Seguro Popular que le corresponde, tiene que transportarse en un taxi, porque no puede abordar un camión y eso representa un gasto excesivo para su bolsillo.

Detalló que con 50 pesos diarios, comen tres personas en su casa, debido a que la pensión que recibe su pareja es para pagar los servicios básicos del hogar, como la luz y el agua.

En este hogar no existen los pequeños lujos, como la televisión por cable o un teléfono celular.

“Pues podría ser diario con 50 pesos para comer tres personas, hoy vamos a comer pescado que nos donó el Banco de Alimentos“, comentó.

A pesar de que vive precariamente en una casa de madera, que tiene el baño afuera, doña María Dolores, asegura ser feliz, por tener un techo para vivir, que aunque no es suyo, ha sido y lo será, hasta que los dueños así lo determinen.

“Pues muy precariamente, pero feliz porque con los cursos de tanatología, me han enseñado a ser feliz con lo que tengo a la mano“, comentó.

Hace algunos años, tenía una taquería a las afueras de su vivienda, ahora el malestar de sus piernas no le permiten trabajar.

BANCO DE ALIMENTOS; NOS ALIMENTA EL ESTÓMAGO Y EL ALMA

Desde hace varios años, la señora María Dolores, ha sido beneficiaria del Banco de Alimentos de Veracruz, quien le otorga una despensa con lo básico para poder vivir.

Relata que si no recibiera este apoyo, simplemente se moriría de hambre junto con su mamá.

“Nos alimenta el estómago y el alma, nos da cursos y talleres gratuitos, si no fuera por el Banco de Alimentos, tal vez no tendría yo que comer, pero Dios es muy grande y como yo hay otras personas que aparentemente viven bien, pero no tienen que comer e incluso yo ayudo a otras personas de lo que me dan”, comentó.

Cabe hacer mención que el Banco de Alimentos, recibe apoyos de tiendas departamentales y también de productores de chayote, piña, papaya y malanga.

Se otorgan despensas con valor nutricional, que incluyen arroz, frijol, azúcar, aceite, verduras y productos enlatados.

“Lo que nosotros compramos es el producto básico, éste desafortunadamente no lo donan y lo compramos con el fin de entregar una canasta básica“, comentó.

MÉXICO ENTRE LAS 20 NACIONES CON MÁS MILLONARIOS DEL MUNDO Y OCUPA EL LUGAR 15 EN POBREZA ALIMENTARIA

El 10% de los mexicanos más pobres, es decir 12.3 millones de personas en 3.3 millones de hogares, sobrevive con 25 pesos al día, en promedio, revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Por el contrario, el 10% de las personas más ricas vive con un ingreso de 512 pesos diarios, en promedio, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016.

México se ubica entre las 20 naciones con más millonarios del mundo, pero ocupa el lugar 15 en las que más personas no pueden alimentarse adecuadamente.

De acuerdo al más reciente estudio de la Cepal, el 1% más acaudalado de la población posee la tercera parte de la riqueza nacional.

En esta realidad dolorosa donde 55.3 millones de mexicanos son pobres, el Artículo 123 Constitucional es una verdadera falacia: los salarios mínimos no son suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, es decir, uno de cada cinco mexicanos padece hambre.

