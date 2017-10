Dijo que dicha publicación pone en riesgo su integridad física así como la de su familia, por lo que interpondrá una denuncia en la Fiscalía General del Estado.



Roberto Méndez/El Dictamen

Luego de que dieran a conocer un audio de la diputada local Mary Jose Gamboa Torales, teniendo una supuesta conversación que la vincula a los nexos con el crimen organizado, negó rotundamente esta acusación y dijo que procederá contra el medio de comunicación.

“Es una locura del medio, antes de publicar un asunto tan delicado, pues espero yo que tenga algún sustento, que pueda proporcionarlo y no nada más a mí, sino a todas las autoridades estatales y federales correspondientes porque no es cualquier tema, es un tema que me coloca en una posición de vulnerabilidad”, argumentó Gamboa Torales.

Dijo que dicha publicación pone en riesgo su integridad física así como la de su familia, por lo que interpondrá una denuncia en la Fiscalía General del Estado para que se investigue.

“Voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a denunciar ante la Fiscalía, es una locura, ni siquiera un montaje bien hecho, desde el lenguaje que se usa, por supuesto que esa conversación no existe, no da teléfonos, ni nombres, ni nada”, concluyó.