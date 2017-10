El Dictamen/Agencias

Los familiares y amigos se manifestaron a las afueras del nosocomio.

A las afueras del hospital Regional de Alta Especialidad, se manifestaron los familiares de un joven de 18 años quien está internado desde hace una semana y cuya atención no ha sido la idónea según aseguran, situación por la que pidieron a las autoridades lo intervengan, pues incluso han llegado a pensar que lo están dejando decaer en su estado de salud.

Los familiares y amigos se manifestaron a las afueras del nosocomio, entre ellos estaba la señora Adriana Sandria Quijano, madre de Ángel de Jesús Sandra Quijano de 18 años de edad, dio a conocer que su hijo está internado desde hace una semana, en el quinto piso, en la cama 535, en donde su estado ha desmejorado, día a día.

“Ahorita nada más le están poniendo medicamento para desinflamar y para el dolor y casi no se ve avancé en mi hijo está sufriendo allá arriba, la verdad”, aseguró con preocupación la afligida madre.

Tanto la madre, como la familia aseguraron que si tuviera el dinero lo llevarían a otro hospital u otro lado, pues incluso sienten que las actitudes del personal que lo atienden, no son las adecuadas, ya que les dan malos tratos e incluso que simplemente están dejándolo caer apropósito.

“Está muy hinchado de su barriga, de sus piernas, le dio una infección, mi hijo necesita de una operación pero yo no tengo, es del corazón, no me dijeron más. Sólo me dijeron que cuesta muy cara y usted no puede económicamente, no tiene como pagarla, y prácticamente porque no lo tengo me lo están dejando morir”, señaló la preocupada madre.