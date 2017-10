Espera que la Fiscalía entregue las despensas al Colegio de Ingenieros

Franco Cardel / El Dictamen

La Directora de Servicios Municipales del ayuntamiento porteño, Fabiola Balmori Durazo, dio una rueda de prensa ayer, en donde dio a conocer su regreso a las funciones dentro del ayuntamiento, luego de pasar algunos días atendiendo el problema de las despensas que fueron guardadas en su casa, tema del cual aseguró no ha sido llamada a comparecer, ni estar amparada, por lo que hizo un exhorto a la Fiscalía para que regrese este material.

La conferencia se dio la mañana de este martes, en donde Balmori Durazo, negó estar amparada, aseveró estar tranquila por los hechos en los que se le señalaba de haber guardado despensas en su vivienda.

Libres los detenidos por caso de despensas

Explicó que no ha sido llamada a rendir declaración o invitada por parte de la Fiscalía, con respecto al tema, aunque aseguró que no tendría por qué, debido a que el hecho sólo incluye al Colegio de Ingenieros y Mecánicos, del cual su esposo es miembro.

“En ningún momento fui requerida, en el caso particular de una servidora, no nunca, al haber sido un tema que atañe pues directamente al Colegio de Ingenieros, y que afortunadamente ya concluyó en esa situación, en el caso de una servidora ni he sido citada, ni en ningún momento recibí alguna llamada“, aseveró.

“Una injusticia, la detención de mi padre”: Sabrina Sáenz

Dio a conocer que regresará a las actividades de su dirección, para lo cual había pedido permiso sin goce de sueldo.

Finalmente la funcionaria espera que la Fiscalía entregué las despensas a los integrantes del colegio, para que éstos hagan la entrega a la Cruz Roja, como se había señalado en un principio.