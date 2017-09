Ayessa A. Saucillo/ El Dictamen

¿Cómo están el día de hoy otakus? Hace tiempo vi una película muy bonita pero poco conocida, un anime drama japonés del año 2011 que fue producida por Production IG y distribuida por Kadokawa Pictures. La película fue escrita y dirigida por Hiroyuki Okiura y protagonizada por Karen Miyama, Yuka, Toshiyuki Nishida, Cho y Koichi Yamadera llamada “Una carta para Momo”.

Una carta a Momo se estrenó en el Toronto International Film Festival en Canadá el 10 de septiembre de 2011 y fue lanzado el 21 de abril de 2012 en Japón… ya llovió…

Momo es una chica de once años que acaba de trasladarse junto a su madre a la isla de Shio, en el mar interior de Japón. Esto se debe al reciente fallecimiento de su padre en un accidente. La última vez que lo vio tuvieron una discusión y Momo no quiso saber nada de él. Al poco de fallecer, ella encuentra una carta sin finalizar de su padre en la que sólo pueden leerse las palabras “Querida Momo”. Pero al llegar a la isla y comenzar una nueva vida junto a su madre y tío-abuelos, tratará de encontrar un significado a esas últimas palabras reflejadas en la carta. Poco después de establecerse, comienza a notar unas extrañas presencias y voces extrañas. Estas resultan estar provocadas por tres extraños seres (yo-kai) que de alguna manera ayudarán a Momo a resolver el significado de esas palabra que dejo su padre para ella… ¿podrá Momo afrontar su nueva vida en le isla? ¿Qué pasara con esos seres que la siguen?

Una historia mitológica en donde la protagonista emprende una nueva vida en la isla y afrontará los problemas que se le avecinan, los personajes son súper graciosos y me gusta la forma de ser de cada uno, el como la ayudan para poder vivir una nueva vida sin rencores y aprendiendo sobre el perdón, pero no un perdón común y corriente, no, un perdón que debe salir del corazón para con ella misma.