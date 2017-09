Ayessa A. Saucillo/ El Dictamen

Hola chicos, un enorme saludo a todo los otakus, hoy es la hora triste porque hay un anime que se estrenará este año y tiene de género: Ciencia ficción, fantasía, tragedia, misterio, súper poderes y mucho drama, así que prepárense para llorar.

Los hijos de la ballena cantan en la arena (Kujira no Kora wa Sajo ni Utau en japonés) es una serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Abi Umeda.

El manga está licenciado en Norteamérica por Viz Media y es una adaptación de la serie de televisión de anime por JC Staff.

La adaptación de anime será dirigida por Kyohei Ishiguro y escrita por Michiko Yokote, con la animación de JCStaff, los diseños de personajes de Haruko Iizuka y la música de Hiroaki Tsutsumi. Está programada para estrenarse el 8 de octubre de 2017 en Tokio MX y otros canales. Se establece para Netflix un lanzamiento global en 2018. La canción de tema de apertura “Sono Mirai e” (To That Future) es interpretada por el cantautor Ririko y mientras que la canción del tema final “Hashitaro” será interpretada por Rionos.

La historia se centra en un joven llamado Chakuro es el archivista de 14 años de la Ballena de Lodo, todo comienza en una isla casi utópica que flota sobre la superficie de un mar de arena sin fin. Nueve de cada diez habitantes de la Ballena de Lodo han sido bendecidos y maldecidos con la habilidad de usar Saimia, son poderes especiales que los condenan a una muerte temprana. Chakuro y sus amigos han tropezado con otras islas, pero nunca han conocido y visto ni siquiera oído hablar de un ser humano que no sea de su comunidad. Por lo que un día, Chakuro visita una isla tan grande como la Ballena de Lodo y conoce a una chica que cambiará su destino por completo, llenando su aventura de mucho drama y tragedia.

El anime se ve muy tentador y esperemos y no esté tan triste, porque no quiero encariñarme con los personajes y luego llorar como si no hubiera mañana, la animación se ve prometedora y muy artística en varios sentidos.

Esperemos que no nos desilusione como otros títulos que han dejado mucho que desear.

Sayonara.

