Se te hará “agua la boca” con Shokugeki no Soma: San no Sara

Ayessa A. Saucillo / El Dictamen

Hola ¿Cómo están otakus? Espero y hoy no tengan hambre, porque voy a comentar sobre el regreso de un anime muy bueno y no solo es por su comida si no por su deliciosa trama, Shokugeki no Soma es una serie de manga escrita por Yuto Tsukuda e ilustrada por Shun Saeki, Yuki Morisaki quién también ha colaborado con el manga otorgando las recetas para la comida que se presentará en el anime. Ha sido serializada en la revista Weekly Shonen Jump.

Según la revista, esta tercera temporada se titulará Shokugeki no Soma: San no Sara y en donde narrará la batalla contra el Consejo de los diez. El reparto será el mismo de las dos primeras temporadas y de la OVA.

Soma Yukihira es un joven que sueña con ser el mejor chef y algún día ganarle a su padre. Por lo que el padre de Soma decide cerrar Yukihira es el restaurante de su padre y él, e irse a trabajar a Europa a los mejores restaurantes del mundo. Debido a eso, el padre de Soma le lanza un reto: ser el mejor estudiante de la escuela privada Tootsuki, Aceptando el reto de su padre decide marcharse a Tootsuki, pero al llegar se entera de que solo el 10% de los estudiantes son capaces de graduarse. Sin tener ni una pizca de miedo nuestro protagonista Soma se lanza a una “guerra fría” en Tootsuki con sus dotes de cocina como arma.

Un anime de comida muy bueno, siempre se me antoja lo que cocinan y también los personajes son muy interesantes y divertidos, este anime es muy querido por todos los fans y lo único que faltaría es esperar la tercera temporada que se estrenara en este octubre 2017, así que amigos no se mueran de las ansias que ya pronto lo podrán ver y si aún no lo has visto pues no te pierdas un gran anime con su exquisito diseño de comida y estupendos personajes que verán a lo largo de la serie y el cómo se esfuerzan por graduarse de esa difícil escuela.