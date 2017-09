Aracely Aguirre Uribe

La serie toma como protagonista a Jabami Yumeko, quien, entra de nuevo ingreso a la prestigiada escuela privada Hyakkaou.

Kakegurui es una serie que acaba de salir no hace mucho, lleva como ya un mes y está sigue en transmisión y de lo poco que he visto de ella me gusto mucho, por lo que creo que se merece un pequeño review.

Kakegurui, la serie toma como protagonista a Jabami Yumeko, quien, entra de nuevo ingreso a la prestigiada escuela privada Hyakkaou, lo especial de esta escuela es que el desempeño de los estudiantes no se toma por sus notas, sino por apuestas de dinero, quien más apuestas gane mayor poder y reputación tiene y quien lleva la corona en todo el instituto es el Consejo Estudiantil, destacando a la presidenta de este, Yumeko, llega a conocer la situación de la escuela y se propone como meta enfrentarse a la presidenta del Consejo, a lo largo de lo que lleva la serie Yumeko parece una colegiala normal sin embargo al momento de hacer una apuesta su personalidad cambia drásticamente a la de una apostadora obsesiva llegando casi a lo enfermo.

A pesar de que la serie no lleva mucho, se puede ver qué hay potencial en ella, pues tiene originalidad y la dinámica de las apuestas va variando conforme va enfrentando a diferentes personajes, en los que se incluyen miembros del consejo, por lo que no aburre.

En lo personal creo que los aspectos que más me gustaron fueron las personalidades de los personajes , en especial la de Yumeko, me intriga mucho ya que no es predecible, hay momentos en los que exagera filosofando pero creo que esa es la esencia del personaje, otro aspecto son las expresiones faciales, tienen un estilo muy parecido a las de Death Note por lo que lo hace en parte gracioso, en cuanto al opening y ending se ganaron mis respetos, la música y la animación son perfectas, en especial el opening 「Deal with the devil」.