Ayessa A. Saucillo/ El Dictamen

Hola a todos los fanáticos del gore, hay un anime con bastante sangre y escenas asquerosas que te dejará con traumas el resto de tu vida; este anime tiene nombre, estamos hablando de Gyo, esta película está muy loca y hace que te cuestiones si estas cuerdo o no, al ver animes como este, ¿peces que caminan? jajaja, al principio no me la creía, pero la serie está muy buena y su trama excelente.

Gyo es un manga de horror seinen que fue escrito e ilustrado por Junji Ito. El trabajo también incluye un par de historias de bonificación, titulado “El cuento triste del poste principal” y “El enigma de la avería de Amigara”. Una adaptación de anime de Ufotable la cual fue lanzada el 15 de febrero de 2012.

La historia gira en torno a una pareja, Tadashi y Kaori, mientras luchan por sobrevivir contra una misteriosa horda de peces con piernas de metal como si fueran maquinas impulsadas por un olor conocido como el “hedor de la muerte”.

La trama se vuelve más loca, con giros que van desde extraños experimentos a extraños seres sobrenaturales que son las posibles causas de este fenómeno que ellos intentan resolver sin morir en el intento; es un anime muy grotesco y asqueroso, el cual te impedirá dormir por las noches sin antes pensar en esta serie… Muy recomendable y más si te gusta este tipo de género.

Si te gustó, no te pierdas más de estas lindas y divertidas notas, porque podrían aparecer tus animes favoritos.

¡Sayonara otakus!

