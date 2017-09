Ayessa A. Saucillo/ El Dictamen

Hola a todos los fanáticos del anime, hoy con mucha emoción les vengo a comentar un anime que la verdad me ha encantado mucho, para que no se aburran en estos días y vean algo nuevo.

Eve no jikan es una serie ONA que es un (anime original de internet) el cual fue dirigido por Yasuhiro Yoshiura y producido por Studio Rikka y DIRECTIONS. El primer episodio fue transmitido por internet el 1 de agosto de 2008 en Yahoo! Japan. Aunque lamentablemente es corto y los fans queremos más, me gusta como entrelazaron las cosas y aunque parece lo mismo ya que la temática de los robots es muy usada, este anime es muy bueno, la verdad se lo recomiendo.

En un futuro no muy distante en donde los androides se han vuelto comunes y tienen apariencia humana, teniendo un aro en la cabeza que es lo único que marca la diferencia. Los humanos los tratan como si fuesen simples herramientas, aunque existen personas que los tratan con amabilidad y llegan a tener emociones por ellos. Estas personas son llamadas Dorikei y percibidas de manera negativa por la sociedad.

Por lo que Rikuo quien ha dado por sentado a los androides toda su vida, un día descubre que Sammy, su Androide, ha estado actuando de manera extraña. Revisando su registro de actividades descubre una dirección no programada en donde ha estado frecuentando. Junto con su amigo, Masaki, se disponen a seguir los pasos de Sammy hasta llegar a una cafetería, “The Time of Eve”. Nagi quien es la mesera del lugar, les informa que la regla principal es no discriminar a humanos o androides y tratarse con respeto. Allí los androides no están obligados a usar sus aureolas holográficas que los identifican como robots.

Esta serie muestra una relación de máquina y humano, lo que es más sorprendente es que muestran que la tecnología ha avanzado tanto que en un cerrar de ojos podría sorprendernos e ir en nuestra contra, los personajes por más que los conozcas vas agarrándoles aprecio, no solo eso, también el cómo la sociedad trata a los androides, como si no fueran o valieran nada y de esa manera te vas adentrando más y más en la historia.