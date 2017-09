IGNACIO GÓMEZ BRAVO

¡QUÉ TAL! ¿Cómo están mis queridos amigos CHOCHOLEROS del bello puerto y estado de VERACRUZ de IGNACIO de la Llave? En esta ocasión iniciamos invitándolos a visitar nuestra página WWW.ELDICTAMEN.MX manténgase informado de lo que acontece a nuestro alrededor y síganos en TWITTER es muy fácil @ELDICTAMEN y @NACHOCHOLNEW, los invitamos a que descarguen nuestra APP de El Dictamen y disfruten de los increíbles beneficios que tenemos para ti… Y ahora si vámonos con los clásicos y esperados CHOCHOLAZOS y les diré que hoy es el día esperado, el desfile de modas NECK & NECK Fashion Show organizado por ANABEL GIL RULLÁN a beneficio del CRIVER que dirige AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO, donde peques de nuestra sociedad modelarán, esto hoy por la tarde en el salón L’INCANTO, saludos a mi querida DIANA LUCHO DE GARCÍA apoyando esta noble causa… Dolorosa derrota de los TIBURONES ROJOS del VERACRUZ con LOBOS BUAP 1 por 0, no sé por qué el cabezón LUNA se tardó tanto tiempo en hacer los cambios, salió abucheado y los aficionados pedían su renuncia; SAN MELITÓN impresionante, paró casi todo lo que le llegó, en el Gol no tuvo nada que hacer como decían unos comentaristas que saben de deporte, lo que un servidor de medicina, solo dos de ese grupo o uno se medió salva, pero los otros NADA que VER, increíble que les den un micrófono para narrar un partido de primera división del fútbol mexicano, no saben ni hablar ante un micrófono; ser locutor es una importante profesión y una gran responsabilidad, la verdad ellos no tienen la culpa, sino la empresa radiofónica que les da ese poder; de última hora se filtró información de que JOSÉ LUIS SÁNCHEZ SOLA, el famoso CHELIS, es el nuevo director técnico de los escualos… El TIBU sale a la sultana del norte contra TIGRES, regresa al Pirata hasta el 26 de septiembre contra MONARCAS, sale al estadio JALISCO vs el ATLAS, es jornada doble, sale otra vez contra XOLOS y regresa al Pirata hasta el 22 de octubre contra las CHIVAS, después sale a LEÓN, regresa vs TOLUCA y termina esta temporada en el estadio AZUL contra la máquina como pueden apreciar quedan 3 partidos en casa y 5 afuera, difícil panorama para los ESCUALOS… FIDEL KURI GRAJALES y FIDEL KURI MUSTIELES, bravos por el resultado y por la mala leche del equipo poblano que tenían que jugar de OSCURO y no acataron lo que pidió el TIBU a la federación mexicana de fútbol, iban a jugar de blanco y tuvieron que cambiarse de ROJO lo que atrasó el partido 20 minutos, estaremos pendientes de lo que suceda, aunque se rumora que viene el CHELIS al tibu… Mañana gran desfile de modas en ANDAMAR a beneficio de VIFAC VERACRUZ, distinguidas damas estarán modelando ropa de Adolfo Domínguez, enhorabuena para LUZ DEL CARMEN GARCÍA DE MALPICA por la extraordinaria labor que desarrolla al frente de la institución… El ARQ. MANOLO RUIZ FALCÓN desarrollando una excelente labor al frente del centro histórico en esta administración del alcalde porteño RAMÓN POO GIL y MARICRUZ BARREDA DE POO, gracias por todas sus atenciones, se les va a extrañar… Este pasado lunes fue RATIFICADO “El POLLO” PÉREZ FRAGA en el Comité de Carnaval 2018, decisión muy atinada del alcalde electo FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, quien entrará con todo para trabajar por los veracruzanos; “El POLLO” cumplió en el 2017 realizando un Carnaval austero y muy bonito, enhorabuena para él y todo su equipo, aunque de buenas fuentes me enteré que tendrá equipo nuevo, solo los de confianza y su brazo derecho estarán con él… JUAN BOSCO PÉREZ ACASUSO también destacándose al frente de la dirección de turismo en VERACRUZ, joven político de tiempo completo, en la foto con SERGIO FLORES SOSA… GERARDO y ALEJANDRA ÁLVAREZ DE POO, un gustazo verlos en compañía de su heredero GERRY POO ÁLVAREZ, sus hermanas cada vez más lindas ALESSANDRA y XIMENA, así como PAOLA POO ÁLVAREZ, tengo rato de no verlas… Este fin de semana los festejos en honor a la Virgen de COVADONGA, inician el sábado 23 con desfile y después en el Casino Español ambigú, y bailables asturianos al otro día en La GAVIOTA que se encuentra en la Riviera Veracruzana rumbo ANTÓN LIZARDO donde se efectuará la procesión, misa, comida y bailables estando presente la madrina del Círculo Español Mercantil PILI SEDANO CASANOVA, teniendo como invitada a KIRA GARCÍA FERNÁNDEZ, Madrina del Deportivo Hispano Mexicano, gracias por la invitación a RAMÓN y CHIPI RULLÁN DE FUSTER, presidentes del Casino Español… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected] escríbanos y CHOCHOLEE con nosotros, también agradecemos las colaboraciones de RICARDO OLMOS, reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL, y síganos en TWITTER y en INSTAGRAM es muy fácil @NACHOCHOLNEW… El jueves 28 de septiembre en ANDAMAR se festejarán los 35 años de AMANC con DANIEL ESPINOZA que lanzará una pulsera conmemorativa, parte de la venta será donada a esta noble institución, lo anterior nos lo comentó ISABEL GONZÁLEZ-SICILIA DE BARQUÍN, presidenta de AMANC VERACRUZ, con ella INGRID STAUFERT y GABRIELA RAY DE MUÑOZ, la cita es a las 18 horas… Tres de los galanes más cotizados de VERACRUZ son los primos GERARDO POO ÁLVAREZ, ALEJANDRO POO RUGARCIA y JOSÉ POO BRINGAS, muchas chicas porteñas suspiran por ellos… YURIANA DORANTES disfrutó de Las Vegas Nevada… La pelea del CANELO y GOLOVKIN sensacional, un empate con sabor a derrota para el mexicano que se embolsó nada más 5 millones de dólares, habrá otra pelea seguramente… PILI LASTRA BARQUÍN, guapa y distinguida, la vimos en compañía de su heredero GERARDO “El PICHULIN” GIL LASTRA, saludos a MARCELITA GÓMEZ DE GIL y a sus herederas BELEN y TRIANA GIL GÓMEZ, creciendo rapidísimo, también MANOLITO RUIZ MALPICA se dejó ver con su esposa MARIOLA GIL DE RUIZ con MACARENA y MIRANDA RUIZ GIL, modelarán hoy en el desfile de modas NECK & NECK junto con sus hermanos MANOLO y MARIOLA RUIZ GIL… CARLOS y VANESA VICENTE DE GÓMEZ, feliz matrimonio, sus tres herederos VANESITA, ADRIANA como su abue y EMILIO GÓMEZ VICENTE, saludos para DON JOSÉ LUIS GÓMEZ SAÑUDO y ADRIANA MALPICA DE GÓMEZ… Feliz matrimonio que saludé, SALVADOR BARBES NAVARRO y ADRIANA TIBURCIO DE BARBES, presentes en los eventos CHOCHOLEROS… Mañana se cumple un mes de la partida de nuestro gran amigo DON JUAN JOSÉ VENTA CORRALES, abrazos fraternales a la familia, en especial a NENA SUÁREZ DE VENTA, sus hijos JUAN JOSÉ, GELY, CARLOS y CÉSAR VENTA SUÁREZ, sus nietos y familiares más allegados, DESCANSE en PAZ DON JUAN JOSÉ… Mi compadrito ÁNGEL MALDONADO RODRÍGUEZ lo saludé en compañía de NADIA PIANA DE MALDONADO, están felices y en espera de ANTONELLA… Uno de los bebés más lindos es GERONIMO BOLADO DIAZ, heredero de GOYITO BOLADO DEL PUERTO e ISABEL DÍAZ DE BOLADO, un saludo a la abue ADDY DEL PUERTO BRITO; aprovecho para saludar a ANDRÉS DEL PUERTO BRITO, felizmente casado con ANY REINERT DE DEL PUERTO, su heredera MARIANITA encantadora… MAFER BARRIOS y MIREN DESCHAMPS de las jovencitas más bellas… LALO SANTOS, un cantautor veracruzano triunfador en Cuba con canciones excelentes, la última una que le hizo al puerto pesquero de ALVARADO, Veracruz… Muy felicitado DON JOSÉ ANTONIO MANSUR GALÁN, cumplió 71 años de edad y lo festejó con su familia, su esposa, hijos y nietos se la pasaron de lujo, enhorabuena para el presidente de los ROJOS del ÁGUILA de VERACRUZ, sabemos qué hará un esfuerzo mayúsculo para que el AVE ROJA se quede en el BETO ÁVILA de Boca del Río… TAVO y CHARO MARÍA RODRÍGUEZ DE SOUSA disfrutado en familia de Las Vegas y hasta foto con el CANELO se tomaron, por allá también ROSARÍN disfrutó de espectáculos de primer nivel como el de la TREVI y la GUZMÁN; TAVITO y LINES REDONDO DE SOUSA también vacacionaron en estas fiestas patrias con DON LUDIVINO REDONDO, su compadre y hermano del alma VICENTE RODRÍGUEZ COUCEIRO, lo extraño muchísimo; por cierto me comentó que el hermanamiento de este puerto de VERACRUZ con ORDES será del 3 al 8 de octubre, por el ayuntamiento porteño lo está coordinando el regidor tercero ÁNGEL MALDONADO por instrucciones del alcalde RAMÓN POO GIL, saludos a todos los involucrados en este evento, el programa sin dudarlo les gustará a tan distinguidas personalidades que nos visitarán desde Galicia en la madre patria… Un saludo al LIC. ANTONIO BENÍTEZ LUCHO, delegado del IMSS en esta zona, realizando una labor importante al frente de la institución, se hacen extensivos al LIC. MACARIO REYES, subdelegado zona VERACRUZ, ambos reconocidos por su profesionalismo y seriedad dentro de la institución… El DR. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS, reconocido a nivel internacional por su trabajo, saludos a la familia… Junta en la cumbre ARACELY BAIZABAL y ELOISA MAASBERG se reunieron a desayunar en La Parroquia con LUZ LLINAS, se pusieron al corriente… ANTONIO DEL RÍO ARGUDIN muy chambeador y apoyando a los más necesitados… ARTURO y MÓNICA LÓPEZ DE CORTÉS, un feliz matrimonio… Platicamos largo y tendido con el gran Manager veracruzano PEDRO MERÉ CÁRDENAS, quien es el único veracruzano en tener dos títulos de liga mexicana y algunos más de otras ligas hasta sumar 6, gracias por la invitación a EDGAR OCHOA a su programa PLAYBALLMX, así como a DON SERGIO MORALES ORTIZ, toda una institución en la locución, FÉLIX BARZANA estuvo presente, así como MIGUEL ALOR, se contó también con la presencia de DON PEDRO CHARRASCAS RAMÍREZ con 96 años de edad es un roble y participó activamente en estos CHOCHOLAZOS, todos los medios informativos estuvieron presentes, nuestro agradecimiento a EDGAR FLORES, propietario del restaurant 7 MARES, degustamos un ceviche de peto y consomé de camarón; JULIO MORA estuvo presente, así como MEMO GONZÁLEZ, muy atinado en sus comentarios futbolísticos… En el mes de noviembre la edición 2017 del segundo torneo de GOLF de la revista MAR, PESCA y GOLF, felicidades para URIEL RIAÑO, por ahí estaremos… Un exitazo el TORNEO de Golf INDEPENDENCIA del Club LA VILLA RICA, hubo triple empate en primer lugar y se definió por menor handicap en tercer lugar quedaron FELIPE MARTINEZ, RAÚL HUMBERTO LÓPEZ, ÓSCAR MEJÍA y GUADALUPE ELIZARRARAS, el segundo puesto con 58 golpes también, fue para HÉCTOR SILES, VIRIDIANA ZÚÑIGA CON LÁZARO y LUCY DE CHÁVEZ, los campeones fueron ARMANDO BONILLA, ANTONIO LUCAS, MAURICIO HERNÁNDEZ y ANTONIO VÁZQUEZ, la premiación fue una verdadera fiesta mexicana en el club, presidida por el presidente DANIEL ANDERSON AGUILAR y MINA MARTÍNEZ DE ANDERSON, saludos al ARQ ENRIQUE DEL VAL MARTÍN y LOURDES COBO DE DEL VAL, un gustazo verlos, así como HUMBERTO y GELY LÓPEZ DE RIVERA, disfrutaron a lo máximo del torneo y de la convivencia; muchas felicidades, en especial al profe ARNULFO ROMERO, coordinando a la perfección; PEDRO GARCÍA PENSADO disfrutó de su deporte favorito en compañía de JOSÉ CARLOS POO GIL, JUAN CARLOS MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE, sin faltar CARLITOS CAMPOS ECHEVERRÍA, GABRIEL ROMANO y HÉCTOR ENRÍQUEZ… Vámonos con los cumpleañeros en esta semana, lo cumplieron CHARITO VIOLANTE DE RODRÍGUEZ, PATY LÓPEZ, CAMILA HALLAT y JOAQUIN MALPICA, ayer estuvieron de fiesta LOLIS VIVES DE KAYSER, su esposo JORGE fue el primero en felicitarla, así como sus hijos JORGE y RAFAEL KAYSER VIVES con RAQUEL y su heredera MIRANDA, que ya fue asentada como jarocha; también cumplen años el día de hoy ESTEFANÍA MARTÍN LOIS, linda doctora, así como KARLITA MAWCINNIT y BALTAZAR PAZOS GÓMEZ; PACO CINTA, seguro festejó en la cantina la 20, la xalapeña MARÍA FERNANDA ARCHER, mi compadrito JAIME PÉREZ-AVELLÁ LUQUE, los CHOCHOLAZOS serán en MIAMI; mañana estarán de fiesta CARLOS BANDERAS, lo festejará con su esposa ALICIA, sus herederos y nietos; SARAHIT FERNÁNDEZ BRAVO, así como ETHEL JIMENEZ DOBLAS, RAMÓN SEDANO RUIZ y JULIETA MORA; el fin de semana ALINA SOBREVALS DE PARRA, DIBANNI DÍAZ y PAULETTE PRÉSTAMO, en CANCUN lo festejará ENRIQUE GÓMEZ BELTRAMI, muchas felicidades… FERNANDO VIGORITTO preparando fenomenal entrega de premios, estén pendientes y saludos a doña YOLANDA QUEVEDO DE PIÑA, desde la Ciudad de México siempre pendiente de los CHOCHOLAZOS… Retornaron de su viaje por Europa mi primazo SOSTENES BRAVO BRAVO y ELSA TAVAREZ DE BRAVO, dejaron estudiando a uno de sus herederos en IRLANDA, bienvenido… El SULTÁN en Imagen Televisión cada vez mejor… MÓNICA TAIBO CANO encantadora, saludos a sus herederos MIRANDA y FERNANDO… CLAUDINE REMES MAASBERG muy contenta en YOGA LOFT, los veracruzanos contentos con la meditación y el yoga, les recuerdo que está certificada en NEPAL y en la INDIA… 32 años se cumplieron ayer del sismo que devasto la Ciudad de México, en todo el país se realizaron simulacros de sismo. Muy MAL se vio CARLOS HERMOSILLO, que creo que ni veracruzano es, al declarar en programa de TV que quiere que el VERACRUZ descienda, de muy mal gusto su comentario contra el TIBU, inclusive su compañero de origen extranjero por el acento, defendió a los escualos y a la afición, la verdad no se vale que el de CERRO AZUL haga ese tipo de declaraciones… Los invito a disfrutar los puros HOJA REAL están de CHOCHOLAZO, y por hoy se nos acabo el espacio y los CHOCHOLES, pero recuerden el CHOCHOL está SOLO en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 120 años, y ahora sí, ADIÓS…