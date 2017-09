IGNACIO GÓMEZ BRAVO/EL DICTAMEN

¡QUÉ TAL! ¿Cómo están mis queridos amigos CHOCHOLEROS del bello puerto y estado de VERACRUZ de IGNACIO de la Llave? Tremendo terremoto nos tocó vivir hace unos días en nuestro querido México, un sismo de 8.2 en la escala de Richter, un grado más fuerte que el del 85; en este puerto fue oscilatorio y duró casi 4 minutos, los especialistas dijeron que fue el más largo en 100 años, lo que demuestra lo frágiles que somos; contra la naturaleza no se puede hacer nada, solo estar preparados para saber qué hacer en caso de desastre, y si a eso le sumamos el huracán KATIA que impactó entre NAUTLA y TECOLUTLA con categoría 2, vuelve a golpear a SAN RAFAEL, Veracruz; otro el IRMA que devastó varias islas e impactó en MIAMI con categoría 5, atrás de ellos JOSÉ avanzando con categoría 2, mucha actividad ciclonica en el océano Atlántico y el Mar Caribe; seguimos en temporada de huracanes, debemos estar pendientes y escuchar los mensajes y checar los comunicados de las autoridades competentes como protección civil, no dejarse llevar por RUMORES… Ayer cumplió años el LIC. GILBERTO FARÍAS y lo festejó a lo grande con cena baile en el hotel Emporio, en nota especial todos los CHOCHOLAZOS… También mi compadrito GABRIEL GARZÓN CHAPA, destacado abogado, cumplió 70 años y los festejos fueron muy CHOCHOLEROS, su esposa TERE VELÁZQUEZ DE GARZÓN, excelente anfitriona, así como sus hijos KABIRÍA, MELISSA y GABRIEL GARZÓN VELÁZQUEZ; muchas felicidades… Un gusto saludar a BRENDA ROJAS, en bonito café realizando un excelente diseño de imagen a MAJO LUNA, una joven muy bella, con ellas KATYA ORTIZ, jóvenes exitosas… Un gusto saludar a ÓSCAR GONZÁLEZ SARACHO, estaba desayunando en La Parroquia con su esposa TERE VESSI DE GONZÁLEZ, recién llegados de Monterrey… CARLA PONCE DE RODRÍGUEZ de fiesta con sus herederos JOSÉ MANUEL y CARLITOS RODRÍGUEZ PONCE, están grandísimos… También en este CHOCHOL NASLA NAYEN DE CANTÚ con su heredera VALENTINA… El partido entre el ATLAS y los TIGRES universitarios se suspendió por una pantalla, fue reprogramado, increíble lo sucedido, el otro partido empataron PUEBLA y CRUZ AZUL en la capital camotera… Por los portales del Diligencias saludamos al presidente de la CANIRAC VERACRUZ DANY MARTÍN LOIS, consternando por un asalto a uno de sus agremiados que ya fue denunciado ante la fiscalía, por ahí el regidor tercero ÁNGEL MALDONADO RODRÍGUEZ tiene intensa actividad en apoyo a la ciudadanía, su brazo derecho EVERARDO AVENDAÑO siempre a su lado, así como el LIC. VICENTE RODRÍGUEZ COUCEIRO, un asesor de lujo… LUPIS VIVALDO MONTANO, un cuerazo de xalapeña que nos tiene muy abandonados aquí en este puerto, saludos a YAYA ZAYDEN… MANUEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ se declaró listo para los festejos de COSCOMATEPEC, se dejó ver recientemente en compañía de CARO DE TORRE, chica deportista y exitosa… LUPITA JONES GARAY, directora nacional de MEXICANA UNIVERSAL MÉXICO, inauguró hace unos días su instituto que lleva su nombre, el evento fue conducido por KRYSTAL SILVA, saludos a CITLALI HIGAREDA, MISS INTERNATIONAL Mexicana Universal, y DENISE FRANCO PIÑA, Mexicana Universal México, ella nos representará en el certamen de MISS UNIVERSO… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected] escríbanos y CHOCHOLEE con nosotros, también agradezco las colaboraciones fotográficas de RICARDO OLMOS, reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL, y síganos en TWITTER y en INSTAGRAM es muy fácil @NACHOCHOLNEW… Preciosa la nieta de GABY DEL PUERTO DE MARTÍNEZ, ella es LUCÍA DE LA CRUZ ALVERDI, una nenita encantadora que estará modelando en el desfile de modas NECK & NECK Fashion show que se efectuará este próximo 20 de septiembre en el salón L’INCANTO a beneficio del CRIVER, los boletos se pueden adquirir en la tienda NECK & NECK ubicada en AMÉRICAS esquina SAHAGÚN, propiedad de DIANA LUCHO, la ropa infantil española está preciosa, también el voluntariado del CRIVER que preside AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO tiene los boletos de acceso, asista, diviértase y apoye una noble causa, el evento tiene como organizadora de lujo a ANABEL GIL RULLÁN, preciosa sin lugar a dudas la heredera de LUIS y GABY ALVERDI DE A CRUZ… EL SULTÁN, la serie que no puede perderse en IMAGEN TELEVISIÓN a las 21 horas de lunes a viernes… RAFAEL NADAL jugará su final número 23 de grand SLAM en el US OPEN… Bellísima LETY REYES BREMONT, saludos a su galanazo JOSÉ MIGUEL PEPETON, en la foto MARINITA ZAVALA ALVERDI, está hermosa la heredera de MIGUEL y TALINA ALVERDI DE ZAVALA… Arrancó el periodo electoral 2018, se elegirá presidente de MÉXICO el 1 de julio 2018… Se extraña a CIRO GÓMEZ LEYVA en Imagen Televisión, ya regresa mañana al noticiero estelar de esta televisora y con el mayor rating… TOROS de TIJUANA se enfilan al campeonato de la serie del rey que se está jugando en PUEBLA, si ayer ganaron los pupilos del veracruzano PEDRO MERÉ son campeones, y sino hoy habrá quinto juego en el estadio HERMANOS SERDÁN… TOÑO y LUPITA CASTRO DE ABASCAL, un feliz matrimonio en este CHOCHOL, saludos a LUPITA, TOÑO y CONCHITA ABASCAL CASTRO, así como a sus herederos… JULIETTE CASTAGNE THOMAS, de las jovencitas más bellas de San Rafael, Veracruz, saludos a su mami CLAUDINNE THOMAS… COCO RETOLAZA disfrutando la blanca MÉRIDA, saludos a su galanazo MAURICIO ROMERO… LOS festejos en honor a la Virgen de COVADONGA, se efectuarán este próximo 23 y 24 de septiembre el sábado habrá el tradicional desfile por las principales calles de la ciudad, después bailables en el Círculo Español Mercantil y ambigú, al otro día el domingo 24 se efectuará la tradicional ROMERÍA en la finca LA GAVIOTA, carretera Antón Lizardo, habrá procesión, misa, comida y bailables asturianos, gracias a RAMÓN y CHIPI RULLÁN DE FUSTER, presidentes del Casino Español, gentil anfitriona será PILI SEDANO CASANOVA, madrina de esta prestigiada institución y estará como invitada especial KIRA GARCÍA FERNÁNDEZ, madrina del Deportivo Hispano Mexicano… ALFREDO PICHARDO y CONCHITA PASTRANA por COLOMBIA, estuvieron en la visita del PAPA FRANCISCO a ese país… Con una misa de acción de gracias se recordó el cuarto aniversario luctuoso del obispo emérito de VERACRUZ JOSÉ GUADALUPE PADILLA LOZANO, primer obispo de la diócesis de VERACRUZ, la ceremonia eucarística la ofreció el obispo monseñor LUIS FELIPE GALLARDO MARTÍN DEL CAMPO, saludos al padre VÍCTOR MANUEL DÍAZ MENDOZA estuvo presente… Los cumpleañeros de esta semana lo fueron ANA FERNANDA MENDOZA, PILI COS, MARIANITA PAZOS GÓMEZ, MARU ARJONA DE SALVATORI, feliz, al igual que PEPE su esposo con la pedida de su heredera CAROLINA SALVATORI ARJONA, se casa con CHEMITO ESTANDÍA MALPICA, están disfrutando vacaciones por New York; CLAUDIA LORENZO también estuvo muy festejada, así como PALOMA GARCÍA DEMONTE, ABEL GUTIÉRREZ RUIZ, director del Criver y REGINA ZIAURRIZ DE VÁZQUEZ; ayer estuvieron de fiesta JUAN REGUEIRO, su novia xalapeña le dio muchas sorpresas, está guapísima VIRIDIANA LÓPEZ; KARLA MANICA DE ÁLVAREZ recibió ayer muchas felicitaciones y tuvo cena romántica con ANGELO; hoy lo están cumpliendo OLIVIA SUÁREZ, KARIME ESCALERA DE OCHOA, la golfista YAMILA BEYRUT, mi compadre YUSO BARQUETT que anda en busca de novia italiana; MARISELA SANTOS ABASCAL y mi vecino HUMBERTO ALESANDRINNI; mañana lunes estarán de fiesta MÓNICA LÓPEZ DE CORTÉS, la preciosa reina de belleza veracruzana ROSA ELENA LARA AUSTRIA y POLIN MUÑIZ; pasado mañana lo cumplirán ROMINA DÍAZ DE GARCÍA, guapísima la esposa de ENRIQUE GARCÍA, saludos a sus bebés; RAFAELA TORRES estará de festejos, así como CARLITOS RAMOS, a todos muchas felicidades… Excelente labor al frente del IMSS en esta zona se encuentra realizando el delegado ANTONIO BENÍTEZ LUCHO, su brazo derecho lo es el sub delegado MACARIO REYES, estuvieron muy activos este fin de semana apoyando las labores por el huracán KATIA… Muy buen espectáculo de PACO SHOW, un gustazo conocerlo… ISIDRO CANO LUNA súper atinado en sus comentarios sobre los fenómenos atmosféricos… Un saludo especial a un buen amigo PEDRO CANABAL, siempre profesional en su trabajo en el SAT… Del 13 al 16 de septiembre torneo MARLÍN MASTER DEL GOLFO con excelentes premios y muchos regalos… El REAL MADRID sigue dejando puntos en la liga ahora no pudo con el LEVANTE en casa, esos puntitos le van hacer falta al final… Dos excelentes amigas lo son MARIANA TORIO y ROSY YUNES aparte guapísimas… JOSÉ ARMANDO y MÓNICA MACÍAS DE RODRÍGUEZ, buenos amigos del CHOCHOL, saludos a sus herederos… 7 meses tiene ya ISABEL MARTÍNEZ CARLO, heredera de RICARDO y MARISOL CARLO DE MARTÍNEZ, bonita familia… PATY LONGO de las chicas bellas y veracruzanas… MANOLO y DANIELA HERAZO DE AUBRY felices en sus vacaciones CHOCHOLERAS, disfrutaron de Las VEGAS… Los bocadillos ROCÍO ACOSTA los mejores… Faltan solo 6 días para los 119 años de EL DICTAMEN el decano de la prensa nacional… Estuve en Cinépolis disfrutando la película EL CÍRCULO dice ahí ciencia ficción, pero sin dudarlo puede ser el avance de lo que está sucediendo a nuestras espaldas, la tecnología ya nos rebasó y las grandes empresas de comunicación que manejan las redes sociales son las que a la postre dominaran al mundo; EMMA WATSON extraordinaria actriz, y Tom Hanks se está poniendo viejo, son los protagonistas de la película… LLAGAR del bule se movió media cuadra, quedó más grande y padrísimo, felicidades a nuestro buen amigo PANKI, la comida estilo española deliciosa… Mi querida ALE CAGIGAS OBESO, una excelente amiga siempre elegante, distinguida y a la última moda… Las noches de museo que organiza la primera región naval están sensacionales, visite el museo NAVAL MÉXICO… DON TONY CHEDRAUI MAFUD, sigue en recuperación, va muy bien, saludos a su esposa PILAR BOLADO DE CHEDRAUI… CARLOTA NAMORADO, se dejó ver este fin de semana CHOCHOLERO bellísima… ALEJANDRO ESCUDERO e IRUNE ANITÚA, 6 años de feliz noviazgo, enhorabuena… MARÍA JOSÉ VENTA CELIS de las chicas más bellas del puerto… PUNTA BOCCA tendrá noche mexicana y CHOCHOLERA, reserva con tiempo y no se quede afuera, de ahí nos iremos a Industrial, el antro de moda en VERACRUZ y en BOCA… ROBERTO GARCÍA y ELSITA CUEVAS disfrutando de la madre patria… Próximo domingo TIBURONES vs LOBOS BUAP en el pirata… Pregunte por los puros HOJA REAL están de CHOCHOLAZO y por hoy se nos acabó el espacio y los CHOCHOLES pero recuerden el CHOCHOL está SOLO en EL DICTAMEN el decano de la prensa nacional rumbo a los 119 años, solo faltan 6 días y ahora sí, ADIÓS…