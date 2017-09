IGNACIO GÓMEZ BRAVO

¡QUÉ TAL! ¿Cómo están mis queridos amigos CHOCHOLEROS del bello puerto y estado de VERACRUZ de IGNACIO de la Llave? Y ahora si vámonos con los clásicos y esperados CHOCHOLAZOS y les diré que fue una semana terrible con el terremoto que sentimos hasta los veracruzanos y que devastó partes importantes de la Ciudad de México, MORELOS, PUEBLA, OAXACA y CHIAPAS; la solidaridad del pueblo mexicano y la ayuda internacional fue impresionante, todos los mexicanos en todos los rincones del país se volcaron en apoyos a los damnificados, muchas empresas, equipos deportivos, asociaciones, partidos políticos y fundaciones se convirtieron de la noche a la mañana en centros de ACOPIO, la respuesta fue inmediata y sensacional, ojalá toda esa ayuda humanitaria llegue de verdad a los más necesitados; vemos un pueblo unido ante la desgracia; algo está pasando en nuestro MÉXICO, la madre naturaleza se ha ensañado con parte del pueblo, hoy MÉXICO está de pie y luchando hombro con hombro, compatriotas y extranjeros que han venido de diferentes partes del mundo a salvar vidas; más 300 muertos van al momento de escribir estas líneas, nuestra solidaridad para las personas que perdieron familiares… Nosotros aquí en el puerto estamos pasando por un momento muy difícil, un momento del que nadie quiere que le suceda, desafortunadamente se nos adelantó un gran amigo, una persona que a través del trato se fue ganando el corazón de todos, me refiero a DON VICENTE RODRÍGUEZ COUCEIRO, muchos quizá lo recuerden en la mesa CHOCHOLERA del gran Hotel Diligencias, lugar al que llegaba desde muy temprano a veces a desayunar, casi todos los días a comer e inclusive a cenar, un amigo de carácter fuerte a veces medio necio, pero al final con un gran corazón, los que lo conocieron nunca lo olvidaremos, quien esto escribe conviví el último año muchísimo con él, así como LUDIVINO REDONDO; VICENTE era el más entusiasmado en el hermanamiento que se va dar entre ORDES y el puerto de VERACRUZ, se le entregará un reconocimiento de parte del ayuntamiento porteño; en sus últimos momentos estuvo con EVERARDO AVENDAÑO que era como un padre para él, sus últimas 24 horas estuvo a su lado y nos narró lo que sucedió, mi compadrito no cambio ni el último día de su vida, un personaje único, cuando me enteré de su fallecimiento a través de un mensaje de otro de sus grandes amigos, el regidor ÁNGEL MALDONADO RODRÍGUEZ, se me salieron las lágrimas y lo primeo que pasó por mi mente ¿ahora con quién voy a comer?, ¿con quién voy a discutir de los problemas cotidianos de VERACRUZ, MÉXICO y el MUNDO?, ¿a quién molestaré de que si le va al DEPORTIVO o que si gana o pierda el BARCELONA?, ¿quién nos va a decir esa palabra que dijiste en la tele, que escribiste en el diario o que mencionaste en la plática está mal dicha?; HAY VICENTE, seguramente y sin temor a equivocarme la mesa nunca será la misma sin usted y si no me creen, pregúntele a DANY MARTÍN LOIS, al líder MANUEL ALCANTARA, a JESÚS SOTO, a LUIS GIL que a veces llegaba, a MARCO BOBADILLA, FLAVIO RAMÍREZ, que cómo lo hacía enojar; a HÉCTOR PEÑAFIEL, también discutía mucho, seguro lo extrañara; no podía faltar AGUSTÍN, así como DON RUBÉN CONZATTI, todos los viernes ahí está presente con la flota del DILI; OMAR GONZÁLEZ JORGE, RAMÓN ZARRALUQUI y GUILLO DISTEL PASQUEL consternados, MANTILLA, ANDRÉS y MARIO CEDILLO, una excelente flota del DILI de los cuales todos lo respetaban y admiraban, su amplia experiencia y conocimiento en todos los ámbitos lo hacía un personaje preparado, una persona de GÁLICIA muy alegre, no te olvidaremos, a mi compadre le sobrevive su hija CARMIÑA ISABEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, descanse en paz DON VICENTE RODRÍGUEZ COUCEIRO… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected] escríbanos y CHOCHOLEE con nosotros, también agradecemos las colaboraciones de RICARDO OLMOS, reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL, y síganos en TWITTER y en INSTAGRAM es muy fácil @NACHOCHOLNEW… Se suspendieron los festejos en honor a la Virgen de COVADONGA hasta nuevo aviso, lo anterior lo comunicaron RAMÓN y CHIPI RULLÁN DE FUSTER, presidentes del Círculo Español Mercantil… Muy festejada LOLIS VIVES DE KAYSER, la comida fue familiar en compañía de su esposo JORGE, así como de sus herederos JORGITO y FALLO KAYSER, con ellos RACHEL y MIRANDA; sus hermanos GUAYIN, CRISTINA, DEBORAH, HORACIO y CARLOS llegaron de sorpresa desde TLACOTALPAN, con sus respectivas familias, la pasamos muy bien, saludos a DIAMANTINA VIVES, guapísima… Un exitazo el desfile de modas NECK & NECK a beneficio del CRIVER, enhorabuena para AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO, así como para la reina, en lo que a organización se refiere, mi querida ANABEL GIL RULLÁN, ellas y su equipo lograron un eventazo de primer nivel; primeramente en la decoración DULCE y ÁNGEL PERALTA, directamente de HUATSCO un lugar mágico; CLAUDIA BELTRAMI DE GUTIÉRREZ DE VELASCO y JULIETA GUTIÉRREZ DE VELASCO apoyaron con el salón L’INCANTO, MARIETTA OBAYA MARTÍNEZ música DJ Company, PATY BARRIOS de historias de papel los boletos y reconocimientos, TOÑO RENDO en la fotografía, NAYELI VÁZQUEZ de videotapemedia el video, MARÍA ZAMACOLA de NECK & NECK internacional llegó directamente de España, DIANA LUCHO DE GARCÍA de la misma tienda aquí en VERACRUZ; INÉS SILVA, DENISE GRAHAM y ANA NAHUM donaron un estudio de fotografía con la ropa española; lleno total, excelente convocatoria, muchas felicidades para los peques que modelaron, así como a sus padres, todo salió de diez, hoy en este diario todos los CHOCHOLAZOS… También en ADOLFO DOMÍNGUEZ hubo desfile a beneficio de VIFAC VERACRUZ, gentiles anfitrionas LUZ DEL CARMEN GARCÍA DE MALPICA y BEATRIZ CORS DÍAZ, distinguidas damas modelaron, destacándose mi querida GORDITA AHUED MALPICA, así como GELY LOPEZ DE RIVERA, reina de la belleza veracruzana en 1991… El centro de diagnóstico hospital COVADONGA realizando una excelente labor como centro de acopio, enhorabuena para las hermanas SUSANA SÁNCHEZ SAINZ DE GONZÁLEZ, saludos a su esposo ADRIÁN GONZÁLEZ, así como a FERNANDA SÁNCHEZ SAINZ DE AILLAUD, esposa de nuestro amigo BETO AILLAUD, un gustazo saludarlas; por cierto, SUSI desarrollando un papel importante en la fundación SÁNCHEZ ANCIRA, así como en el hospital COVADONGA, aparte corredora de MARATHON y excelente madre de familia… AARÓN TERRAZAS jugando mejor que nunca al golf, saludos a ROBERTO DÍAZ… PAOLA POO ÁLVAREZ guapísima, así como BELEM LAJUD ÁLVAREZ, primitas muy lindas en este CHOCHOL… TONY NAVARRO y MARICARMEN BLANCO, tres meses de feliz noviazgo y CHOCHOLERO… ELVIRA RUIZ DE BRONCA y VICHINA RUIZ DE URRETA estuvieron muy fiesteras esta semana CHOCHOLERA, sus nietos encantadores… GRISELL DE DIEGO DE RAMOS feliz con su heredera VALENTINA… KAREN NAVARRO, una belleza, así como la actriz xalapeña ROSSANA NAJERA, hermosas las veracruzanas… Estamos en busca de MEXICANA UNIVERSAL VERACRUZ, la preselección a principios de noviembre, así como la gran final… Mi querida GABY GÁNDARA chulísima y sonrisa del millón… Se reportó desde Punta Cana SALVADOR VIDAL y nos comentó que LORENZILLOS Punta Cana salió a flote con el paso del huracán MARÍA categoría 4… MARÍA JOSÉ MALPICA GARCÍA, bellísima a sus 16 años, se dejó ver en compañía de LAURITA DE LA FUENTE, heredaron la belleza de su mami… ANDRÉS GARCÍA RIVAS feliz con su nieto, ya debutó ANDRESITO GARCÍA DÍAZ como modelo… MARICARMEN SANTAMARINA la saludé en compañía de sus hijos LUIS JAVIER y MAJO PERABELES HERNÁNDEZ SANTAMARÍNA, sobrinos de EDUARDO HERNÁNDEZ SANTAMARINA, saludos CHOCHOLEROS… MÓNICA TAIBO encantadora, saludos para MIRANDA y FER… COPARMEX tendrá evento próximamente… Ya viene el cumple de MELINA ROBERT… Los cumpleañeros de hoy son mi querida BRENDA VINCENT PULIDO, extraordinaria diseñadora de imagen; MARIBEL ACOSTA FERNÁNDEZ, linda amiga te adoro, la cordobesa SHELLEY POUMIAN y el destacado golfista HÉCTOR ENRÍQUEZ LÓPEZ; mañana estarán de festejo JORGE LUIS MALPICA ORTIZ, los festejos comenzaron desde el viernes; VALERIA ARTEAGA, MÓNICA BOSCH y MARISOLÍN RULLÁN; pasado mañana DALIA LANDA, estará muy felicitada, así como CARLITA JIMENEZ MÁRQUEZ, sin faltar el ING. SERGIO SÁNCHEZ GÓMEZ, YESSIKA GAYOSSO AOYAMA, felicitaciones hasta el norte del estado; la Orizabeña ASTRID CHAIN también de festejos, sin faltar BETO SAINT MARTÍN, lo festejará en MAMÁ GALLINA; a todos muchas felicidades… KARIME CARLO AHUED la saludé con MARÍA JOSÉ VENTA, chulísimas; hoy comida familiar en casa de la GORDITA… Ayer feliz cumpleaños para REGINA LAMB AVELLA… ROSARÍN SOUSA bellísima y enamorada… INCREIBLE los partidos políticos se ponen de acuerdo… Y darán apoyo económico a los damnificados del SISMO, la voz del pueblo sonó fuerte… BERNARDO ROMANO, ALEX CAGIGAS y ALBERTO PÉREZ ACASUSO de los galanes cotizados en VERACRUZ… Tremendo aguacero el día de ayer en esta zona conurbada… Pregunte por los puros HOJA REAL, están de CHOCHOLAZO y por hoy se nos acabó el espacio y los CHOCHOLES, pero recuerde el CHOCHOL está SOLO en EL DICTAMEN el decano de la prensa nacional rumbo a los 120 años, y ahora sí, ADIÓS…