IGNACIO GÓMEZ BRAVO

¡QUÉ tal! ¿Cómo están mis queridísimos amigos CHOCHOLEROS de EL DICTAMEN?, estamos iniciando una nueva etapa rumbo a los 120 años de EL DICTAMEN, Decano de la Prensa Nacional, muchas felicidades para mi madrina BERTHA MALPICA DE AHUED, presidenta ejecutiva y directora general de comercial BERMAN S. de R.L. de C.V., editora de EL DICTAMEN el decano de la prensa nacional, las felicitaciones se hacen extensivas a mis queridos amigos y hermanos BERTHA, ELSA, KARIME y JORGE AHUED MALPICA, la nueva generación de periodistas de este gran diario que inició actividades en 1898, por lo que forma parte de tres siglos de historia y tradición; se cumplieron ayer 119 años de informar veraz, objetivamente y con sentido social; EL DICTAMEN ha escrito la historia de VERACRUZ, es hoy por hoy el decano de prensa nacional un diario con un periodismo ágil, profesional, con gente joven que mira hacia futuro, un futuro que ya se hizo presente con las redes sociales; EL DICTAMEN no se ha quedado atrás y está a la vanguardia para seguir informando y seguir en el gusto de los veracruzanos; les recordamos y reiteramos nuestro compromiso de servir a través de este diario a todos nuestros paisanos en cualquier parte del mundo en donde se encuentren, hasta ahí llegaremos a través de nuestra página WWW.ELDICTAMEN.MX y redes sociales, puede estar tranquilo de que estará bien informado de lo que acontece en VERACRUZ, MÉXICO y el MUNDO; gracias por su preferencia, gracias por estar siempre con nosotros, gracias por su fidelidad hacia el DECANO, les podemos asegurar que no les falláremos y continuaremos preparándonos en imágenes, en contenido, en hacer todo de una manera profesional para que el periódico llegue a su casa puntualmente, y usted esté bien informado, se los podemos garantizar; enhorabuena para todos los trabajadores que hacen posible que EL DICTAMEN siga adelante rumbo a los 120 años; GRACIAS a TODOS por su gran labor; un saludo muy especial a mi padrino DON JORGE AHUED DOVALI, día con día sin fallar está presente y pendiente de EL DICTAMEN, se lo reconocemos públicamente, los saludos se hacen extensivos a todos los nietos que vienen empujando fuerte la nueva generación de periodistas… Los invito a seguirnos en TWITEER y en INSTAGRAM es muy fácil, @ELDICTAMEN y @NACHOCHOLNEW, y ahora si vámonos con los clásicos y esperados CHOCHOLAZOS y les diré que hoy juega el TIBURÓN vs los LOBOS BUAP, un partido importante y muy difícil, la afición tiene que apoyar a los escualos, ojalá y se llene el estadio; saludos a FIDEL KURI GRAJALES y FIDEL KURI MUSTIELES, están al pendiente del TIBURÓN; para entrar al partido tuvimos que llevar despensas que fueron donadas a los damnificados de Oaxaca y Chiapas… Una de las señoras más guapas del Estado es KARINA MORENO, posee un rostro de telenovela, un beso muy cariñoso, es una chica encantadora… Un gustazo encontrarme desayunando en La Parroquia a la guapísima ALEJANDRA RIVERA, la famosa jarocha, originaria de Tierra Blanca, quien es una chica triunfadora en el mundo del espectáculo, desafortunadamente nos dio una mala noticia, en donde nos habla de su separación de mi buen amigo CÉSAR “El TIBURÓN” RAMÍREZ, la verdad no sé qué pasó, pues hacían una bonita pareja, desde aquí un saludo afectuoso para ambos y ojalá todo llegue a feliz término… MAJO LUNA, una modelo en todos sentidos, chica guapa y preparada… El SULTÁN mejor que nunca en IMAGEN TELEVISIÓN a las 21 horas, lo que no se vale de este canal, que tiene un gran rating y como ya se dieron cuenta lo bloquearon sin decir agua va, la verdad es de muy mal gusto hacer lo que hicieron, afortunadamente esta en internet la serie turca y ahí la seguí viendo… MARILÍ ZAVALA TRÁPAGA estuvo muy felicitada por sus hijos y por su galanazo HÉCTOR SCHLESKE, así como por su hermanita LORENA, se la pasaron de lujo y se ve a MARILÍ muy contenta en su relación con el popular WILLO… Muy festejada mi querida IVETTE CORTEZ DE COTRINA, siempre a su lado y pendiente de todo mi compadrito el abogado JUAN CARLOS COTRINA NAVARRO, con ellos sus herederas CARLA y ALE COTRINA CORTEZ, la cena CHOCHOLERA se realizó en CHINA 88, por ahí OMAR y GABY ELVIRA DE MORALES, felices con su heredera ELAN es una muñequita que está súper revolucionada en lo que se refiere a canto y actuación, y ya comenta que de grande será ACTRIZ, salió al tío NACHO; continuando con el festejo, estuvieron como invitadas damas rotarias quienes cenaron riquísimo, saludos a CARLA y PATY PERLASCA, así como a LUCERO TOACHE DE GUZMÁN, todas disfrutaron del mariachi, lo que convirtió al evento en fiesta MEXICANA; felicidades para IVETTE que estará apoyando junto con su esposo al concurso MEXICANA UNIVERSAL VERACRUZ, serán los encargados de la logística… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected] escríbanos y CHOCHOLEE con nosotros, también agradezco las colaboraciones fotográficas de RICARDO OLMOS, exclusivo del CHOCHOL y síganos en TWITTER y en INSTAGRAM es muy fácil @NACHOCHOLNEW… AMBER fue presentado con mucho éxito en el hotel Fiesta Americana en donde se dio cita parte de la sociedad veracruzana, el evento se realizó simultáneamente en 50 países y fue un exitazo, enhorabuena para CITLALLY VITE y gracias por la invitación; por ahí saludé a NORA LUNA, nos comentó que sus hijas NORELLY y SOFÍA abrieron florería en Puebla; presente también JORGE BEYRUTI y CUS FRAGOSO, un éxito el evento… AITANA UNANUE ROBERT, preciosa como su mami MELINA ROBERT, saludos para JUAN MANUEL UNANUE, diputado local por Boca del Río realizando excelente labor en el congreso estatal y pendiente de su región en VERACRUZ… LUCÍA DE LA CRUZ ALVERDI, una nenita que estará modelando en NECK & NECK Fashion Show este próximo miércoles 20 de septiembre en el salón L’INCANTO a las 17 horas, nenes y nenas de nuestra sociedad veracruzana estarán modelando ropa española propiedad de DIANA LUCHO DE GARCÍA, este magno evento es organizado por ANABEL GIL RULLÁN a beneficio del CRIVER que preside y dirige ENRIQUE y AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO, será sin dudarlo un exitazo, saludos para ANA NAHUM, INÉS SILVA y DENISE GRAHAM, están apoyando esta noble causa… ESTUVIMOS en Palacio Municipal en el aniversario 207 del Grito de Independencia gracias por la invitación al alcalde RAMÓN POO GIL y MARICRUZ BARREDA DE POO, con ellos sus herederos MARICRUZ, SOFÍA y RAMONÍN POO BARREDA, una verdadera fiesta mexicana vivimos todos los asistentes, un gusto saludar a DON GERARDO y DOÑA CHELITA GIL DE POO, sus hijos GERARDO y ALEJANDRA ÁLVAREZ DE POO con su heredero GERRY, el LIC. JOSÉ CARLOS lo saludé con CAROLINA BRINGAS DE POO y su hijo JOSÉ, ALEJANDRO y MARÍA LUISA RUGARCIA DE POO asistieron con su heredero ALEX, un gustazo ver tantos amigos; el regidor tercero ÁNGEL MALDONADO RODRIGUEZ presente con NADIA PIANA DE MALDONADO, su bebita viene en camino, siempre pendiente del regidor EVERARDO AVENDAÑO; el ARQ. MANOLO RUIZ asistió, así como JUAN BOSCO PÉREZ ACASUSO, ambos colaboradores de confianza del alcalde porteño; SALVADOR y ADRIANA TIBURCIO DE BARBES muy elegantes, pendiente comida con mi compadrito; MANOLO y MARIOLA GIL DE RUIZ con dos de sus herederas, tienen cuatro; CARLOS y VANESA VICENTE DE GÓMEZ, PILAR LASTRA DE GIL con su heredero PICHULIN, ANA MARTÍNEZ POO, ANABEL GIL RULLÁN, su tío SERGIO GIL ORTIZ asistió y nos invitó este próximo 27 de septiembre a la presentación del libro “SENSACIONES” que está publicando junto con MARIANA PAZOS GÓMEZ, pintura y poesía, este libro es a beneficio del asilo de ancianos y el albergue de la CRUZ ROJA MEXICANA delegación VERACRUZ, saludos para OSVALDO y LUCILA ALE DE FICACHI, presidentes de la delegación Veracruz de la benemérita institución; continuando con los CHOCHOLAZOS saludé a TOMÁS BUSTOS de lejos, así como EMILIO CUEVAS y LUIS ANTONIO “el pollo” PÉREZ FRAGA, es casi un hecho que continúe al frente del Carnaval; CONY HERRERA muy activa, saludos a su galanazo ADOLFO ZUGASTI, con ellos BELÉN PALMEROS, SANDRA VÁZQUEZ, AURORA COUSILLAS, linda como siempre; autoridades civiles y multares estuvieron presentes; un festejo totalmente austero, inclusive no hubo brindis, solo el acto protocolario del grito con síndico y regidores, en el Zócalo se presentaron bailes regionales con el ballet tradiciones de MÉXICO, el Mariachi los caporales los fuegos artificiales sensacionales, un diez a la organización del evento; VALERIA ARRIETA guapísima, SERGIO FLORES SOSA presente, así como LULU BÁEZ DE MAÑÓN; un bonito evento, el último Grito de Independencia de nuestro alcalde RAMÓN POO GIL y MARICRUZ BARREDA DE POO, quien lució guapísima vestida de jarocha, gracias por la invitación y a cerrar con broche de oro su administración municipal… Un gusto comer ayer en compañía de MÓNICA TAIBO, mamá encantadora y muy chambeadora, saludos a su familia… BETO VILLARELLO anda en estos festejos patrios por QUERÉTARO, asistió invitado a una vendimia de vino mexicano en compañía de su preciosa heredera BEBA VILLARELLO AHUED, así como de su querida JACKIE, se la pasaron de maravilla… Saludos a nuestro querido líder MANUEL ALCÁNTARA BOBADILLA, un buen amigo del CHOCHOL, más de 50 años en la CROM… Este 21 de septiembre desfile de modas en ADOLFO DOMÍNGUEZ a beneficio de VIFAC, enhorabuena para LUZ DEL CARMEN GARCÍA DE MALPICA… Mi querida KARIME CARLO AHUED estudiando en la capital del país, estuvo este fin de semana en el puerto encantada con su familia y amigos… LALO SANTOS el cantautor veracruzano, sensacional con su canción dedicada a la generosa ALVARADO seguramente el alcalde TAVO RUIZ y MARLIZ PLATAS DE RUIZ ya la escucharon, está sensacional… VÍCTOR BÁEZ un fiel aficionado a los concursos de belleza, ya preguntó por MEXICANA UNIVERSAL VERACRUZ… TOÑO SIERRA ÁLVAREZ, destacado empresario porteño, nos anunció un nuevo fraccionamiento y un hotel, invirtiendo en Veracruz y generando empleos, saludos a su esposa VANESA MALPICA DE SIERRA, soberana del Carnaval en 199… GILBERTO FARÍAS MORALES destacado abogado veracruzano… FELIPE MENDIOLA PARRA organizó brillantemente evento artesanal en Plaza MOCAMBO… AYER en el Club de Golf La Villa Rica se efectuó con mucho éxito el torneo INDEPENDENCIA… MAÑANA estaremos con el Manager veracruzano PEDRO MERÉ en entrevista exclusiva en el restaurante 7 mares en el programa play ball de EDGAR OCHOA y SERGIO MORALES ORTIZ… 26 de septiembre la conferencia el ÉXITO de las EMPRESAS FAMILIARES en el hotel Fiesta Americana, invita COPARMEX VERACRUZ, saludos a JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ… Pregunte por los puros HOJA REAL están de CHOCHOLAZO, y por hoy se nos acabó el espacio y los CHOCHOLAZOS, pero recuerde el CHOCHOL está SOLO en EL DICTAMEN el decano de la prensa nacional rumbo a los 120 años, y ahora sí, ADIÓS…