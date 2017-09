POR: PEPE RISK

¡Qué tal mis excelentes amigos de la JUVE! Esperando se encuentren muy bien después del susto del temblor el día martes, de verdad espero que todos estén bien, familiares y amigos de Puebla, Morelos y por supuesto de la Ciudad de México mucha fuerza y como siempre debemos demostrar la unión que nos destaca como País; mis condolencias a todas aquellas personas que perdieron a algún familiar o conocido en este día, y después de 32 años se repite la historia el mismo día con diferencia de horario, esperemos con este segundo temblor en verdad que ya pare la madre tierra de castigarnos, aunque es enserio, como los humanos la han castigado, siempre lo he comentado en columnas anteriores, el futuro depende de todos nosotros y está en nuestras manos hacer algo ya por este planeta. Siempre es un gusto poder saludar a toda mi gente bonita del Estado de Veracruz y alrededores de donde nos leen. Tenemos muchas notas que comentar esta semana, así que arranquémonos de una vez con las más destacadas en los últimos días. Iniciamos esta semana saludando a dos excelentes amigos, nos referimos a PABLO FERRARI y HÉCTOR FERRARI, quienes disfrutan de las condiciones climáticas que solo el astro rey del bello puerto nos regala. Saludos para mi querida amiga y colega conductora MARIAN ALMEIDA a quien por cierto tiene rato que no la veo, pero siempre que nos vemos es un gusto poder coincidir, la #selfie de la semana dedicada para esta belleza de Alvarado, Veracruz. Los que saben divertirse a lo grande los fines de semana son IMANOL REMENTERÍA y GRETA CARÚS quienes la pasaron de lo mejor en el antro de moda en el puerto, esto en estas fiestas patrias, donde resultó ser una de las más esperadas y que como era más que previsto, tuvieron un lleno total ya que tiraron la casa por la ventana como cada año y lo que falta, ya que este espacio va para largo y a los que se perdieron esta fiesta se están tardando para reservar para este viernes, donde tendrá lugar la segunda fiesta con nieves exclusivas, no por algo se ha convertido ya en una tradición. Mucha suerte le deseamos a PATY LONGO quien partió rumbo al viejo continente para continuar con sus estudios en España y quien en esta ocasión nos acompaña con FERNANDO BASURTO y DANIEL BASURTO. Fuerte abrazo para mi compadre OLIVER MUÑOZ quien también anda de gira artística por los Estados Unidos, preparándose arduamente en el fisicoculturismo. OTTO PINZÓN y BELÉN VILLARREAL también nos acompañan en exclusiva este fin de semana en sociales de la JUVE. El #tbt de la semana va dedicado para TAMARA HERCE y TEY LAGOS quienes compartieron en las redes sociales buenos momentos por Miami Beach. De las chicas más guapas dos excelentes amigas MAFER BARRIOS y MIREN DESCHAMPS quienes no se pierden la sección todos los viernes. Saludos para el buen JORGE HERODRI quien también siempre está activo en las redes sociales y compartiendo la selfie del día. Muy feliz cumpleaños le deseamos a GABY CARMONA quien en días pasados celebró un año más de vida. Fuerte abrazo para mi excelente amigo ARMEL CID quien también anda súper enamorado, saludos Armel y te esperamos pronto en el puerto. Para cerrar con broche de oro no se nos escapan MICHELLE ITURRIAGA y PEPE CHIUNTI quienes están armando la fecha para contraer nupcias, enhorabuena para esta pareja de enamorados. Sin más por el momento nos leemos la próxima semana con las notas JUVEniles más destacadas, excelente fin de semana.