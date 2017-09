POR: PEPE RISK

¡Qué tal mis buenos amigos de El Dictamen! ¿Qué tienen preparado para este fin de semana? o mejor dicho ¿Cómo van esos planes para disfrutar como Dios manda del fin de semana? Como siempre es un gusto poder estar en contacto con todos ustedes a través de este medio impreso y digital en nuestro portal web saludando a la bonita gente del Estado de Veracruz y alrededores de donde nos leen y que por supuesto se les agradece por su preferencia y estar al pendiente fin con fin de la JUVE. Las condiciones climáticas no pintan muy bien ni en Veracruz ni en muchas partes del planeta tierra este año, pero bueno, desafortunadamente tampoco hacemos acto de conciencia de lo que le estamos haciendo al planeta muchachos, esperemos que el mal clima que está pronosticado para este fin de semana en el puerto sea simplemente una ligera lluvia y no se ponga feo como se estaba especulando. Tenemos muchas cosas que comentar esta semana y el espacio es breve, así que arranquémonos de una vez con las notas más destacadas en los últimos días. Iniciamos la sección esta semana saludando a tres excelentes amigos de sociales de EL DICTAMEN, nos referimos a DIMAS ÁLVAREZ, ALEX CHINCHILLAS y LUIS LECOURTOIS quienes la pasaron de lujo en el aniversario del antro del rayito el fin de semana. La #selfie de la semana va dedicada nada más y nada menos que a la guapísima CARO DE TORRE quien también sabe disfrutar al máximo del sol porteño. Saludos al buen TAVO RUIZ quien está próximo a cumplir un año más de vida y ya se está preparando para organizar una comida con sus amigos más allegados, enhorabuena. Viento en popa y ya contando los días para contraer nupcias ALIX ARRONIZ y ALEXANDER CONTRERAS quienes están echando chispas de enamorados por doquier y no ven la hora de que el calendario avance. Muchas felicidades nuevamente a mi excelente amigo MARCO BARQUÍN quien en días pasados celebró un año más de vida organizando una comida privada con sus amigos más allegados, albercada y música del momento tuvimos el gusto de acompañarlo sus invitados, enhorabuena Marco. Otro que está conociendo hasta por debajo de las piedras Europa es nuestro excelente amigo JOAQUÍN DARTIGUÉS quien está aprovechando su estancia por el viejo continente y conociendo nuevos lugares magníficos, que nos comparte a través de las redes sociales. Muchas gracias por las atenciones a mis amigos RICARDO y CHRISTIAN GIL quienes me recibieron de maravilla en Cancún, aprovechando motivos de trabajo no podíamos dejar de disfrutar de estas paradisiacas playas y pese al trabajo hay que saber disfrutar de la vida también. Fin de semana de sorpresas, muchas felicidades para CARO SALVATORI quien recibió anillo de compromiso el fin de semana por parte del buen CHEMO ESTANDÍA, a esperar la boda. Saludos para GIORGIO VILLARELLO y NAYIB YAMASAKI quienes no se pierden la sección todos los viernes. Gusto en recibir a Avelino Muñiz y su guapa novia en el antro del rayito. Ya cerrando con broche de oro esta edición saludamos a la guapa VICO HERNÁNDEZ quien también sabe gozar de los placeres de la vida y encontrar en el puerto de Veracruz lugares únicos para la famosa #selfie. Sin más por el momento nos leemos la próxima semana con las notas más destacadas en los últimos días.