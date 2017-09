Por Elvira del Carmen Tejera

Desde el Mirador Canadiense a 4 de septiembre de 2017

No puedo negar que mi corazón se enciende al llegar septiembre y gira como los cohetes que llenan de luces el cielo durante nuestras fiestas patrias, sobre todo cuando me encuentro en tierras lejanas, y no sé si la famosa ley de la atracción me pone enfrente el rostro de mi amado país, porque al asistir el último día de agosto a la Expo Internacional de Toronto la emoción me estremeció al sentarme entre el público que se acomodó ante el escenario central entusiasmado por el anuncio de que actuaría un mariachi; el conductor anunció con especial animación al Mariachi ESTRELLA de México, y mi asombro fue grande cuando apareció un grupo de jóvenes entre catorce y veinte años, diez varones y tres bellas jovencitas con elegantes trajes y sombrero en azul plumbago, con discretos bordados, y filos en plata…

* * * * * * * * * * * * *

Empezamos a escucharlos normalmente, pero fueron conquistando nuestra atención de tal manera que se convirtió en verdadera devoción porque además de su calidad artística nos conmovió su magnífico repertorio con canciones que hablan de México, sus bellezas, tradiciones, talentos, dos de ellas preciosas, que no conocíamos, y las tradicionales de altura, sin dejar fuera la alegría de “El Mariachi loco”; en todo momento dejaban sentir su amor por México, fue una promoción maravillosa para nuestro país y viniendo de la juventud tuvo doble valor ya que en manos de ella estará nuestro país en unos años más, ellos hicieron brillar la esperanza de que nuestra juventud sabrá conducirlo no solo con sapiencia sino con amor…

* * * * * * * * * * * * *

Al terminar su actuación, bajaron a convivir con el público que ratificó el calor con que aplaudió y se arremolinaba para tomarse fotos con ellos, nosotros aprovechamos para una breve entrevista en la que nos dijeron que ellos asistían a estudiar música a la Casa de la Cultura de Zapotixli, una pequeña provincia cerca de Ciudad Guzmán, Jalisco, y decidieron hace tres años formar el Mariachi “Estrella”, que ensayan y tratan de que tenga una calidad digna de representar a nuestro país, del que se sienten orgullosos, en todas partes; venían directamente de España, donde fueron invitados para presentarse y estarán en Toronto hasta la clausura de la Expo Internacional que será precisamente hoy, retornan ya a su terruño felices por las inolvidables experiencias que han vivido y por el orgullo de representar a México…

* * * * * * * * * * * * *

Fue tarde de gran emoción para nosotros, porque después se presentó un excelente trío integrado por una joven pareja de acróbatas, que vinieron de Quebec, muy bien acoplados a ritmos musicales, y un magnifico tenor ecuatoriano que además de interpretar música clásica italiana y melodías que han resonado en el mundo, nos dejó con un nudo en la garganta al cantar con su bien timbrada voz “Granada”, de Agustín Lara, el movimiento empezó para nosotros desde muy temprano ya que tuvimos que trasladarnos desde Richmond Hill hasta el sur de Toronto para estar a tiempo de entrar a las diez de la mañana, con el Grupo del Centro Comunitario de Davenport, cuya fina coordinadora MARIELA SOTO y la coach y paisana LUMY FUENTES nos invitaron gentilmente…

* * * * * * * * * * * * *

Realmente es casi imposible visitar en un día todos los pabellones de la Expo, pero elegimos cuidadosamente en el programa y disfrutamos del espectáculo sobre hielo montado por el Cirque du Soleil que presentó increíbles números que casi dejan sin aliento a uno; una chica cuya pareja la lanzaba con una precisión pasmosa y la tomaba de los brazos una vez y de las piernas para finalmente recibirla con un abrazo, un juego de jockey en el hielo, el vuelo de las mariposas Monarca y mucho más que nos deleitó profundamente, estuvimos unos momentos en la competencia acuática, en el pabellón de artes y artesanías, y desde luego recorrimos los stands de los diferentes países donde vendían productos y artesanías de Tailandia, China, Japón, Egipto, Líbano, Canadá, Estados Unidos, México, Ecuador y otros países de América, Medio Oriente y África, coincidimos a la salida, casi a las siete de la tarde, con el desfile de la feria…

* * * * * * * * * * * * *

Y allá en el terruño, las Damas Sembradora de Amistad inician mañana las celebraciones tradicionales de septiembre con una atractiva “Tarde Mexicana”, con gran entusiasmo ellas la han venido preparando para sembrar el amor a nuestras tradiciones y festejos cívicos; dará principio a las cinco de la tarde, MARGARITA DE CORRO, GENNY DE DENIS, MIREYA DE MORALES, MARY DE VELÁZQUEZ, SUSANA DE POUMIAN, LETY DE AGUILAR, KLITZYA, darán grata bienvenida a todas las amigas que siempre las acompañan invitándolas por este medio para que vistan trajes regionales o al menos alguna prenda mexicana para darle mayor realce a esta celebración…

* * * * * * * * * * * *

Nos indican que habrá premios para los mejores trajes tanto originales como de fantasía, pero que sean de sello mexicano, servirán una deliciosa merienda con menú regional y la brújula de la animación estará en manos del maestro ALEX CARPIZO que interpretará lo mejor de su repertorio para que el entusiasmo no decaiga un solo instante, así que todas a prepararse para iniciar mañana los festejos del patriótico mes de septiembre y lanzar el grito que nunca debe callarse !Viva México!; las anfitrionas estarán desde la mañana decorando el salón para que sea digno recinto de esta primera fiesta de las Fiestas Patrias, en Veracruz, con el sello familiar del Club Sembradores de Amistad…

* * * * * * * * * * * * *

El próximo viernes entrarán al círculo de las celebraciones patrióticas las gentiles señoras que forman el Comité de Damas del Club Libanés, que preside el joven licenciado OMAR CHANTIRI ZAMUDIO, la guapa psicóloga CINTHYA FRANCO DE CHANTIRI, que empuña el timón femenino, junto con la secretaria LUCERO MORALES DE EXSOME, apoyadas por la licenciada Jacqueline, han desplegado toda su energía y entusiasmo para que la tarde en la que festejarán a las socias que cumplen años en mayo, junio, julio y agosto, resulté una inolvidable convivencia llena de alegría y animación; atractivo poderoso de la celebración será la presentación de un gran número de selectos modelos para la temporada otoño/invierno 2017, de la boutique de Mary Fanjul, propios para todos los eventos tanto casuales como formales y de gran gala para las fiestas que se avecinan especialmente en la temporada decembrina…

* * * * * * * * * * * * *

Guapas jovencitas, estimadas damas y señoras de abolengo, lucirán los modelos y desfilaran por la pasarela que será instalada para la fiesta que dará principio a las cinco de la tarde, en el salón Fenicio del Club Libanes, será servida la tradicional merienda con los clásicos platillos septembrinos, entradas, bebidas refrescantes, y habrá rifas muy especiales para todas las asistentes; las damas festejadas que cumplen años en los meses mencionados de mayo, junio, julio y agosto escucharan las tradicionales Mañanitas y recibirán sus obsequios de aniversario de manos de la presidenta CINTHYA FRANCO DE CHANTIRI, quien las felicitará a nombre de todas sus compañeras…

* * * * * * * * * * * * *

Y hablando de platillos septembrinos, se nos hace agua la boca al pensar en los deliciosos Chiles en Nogada que cuidadosamente elabora cada año nuestra experta chef BERTA PIZIE, quien a petición de varias amigas que los han probado hará nuevamente este año, solo nos ha pedido que le confirmen ya quienes los quieran para hacer la compra respectiva de los ingredientes, los tendrá listos el viernes 15 desde el mediodía, pueden confirmarle a nuestro teléfono 937-28-98 o a su cel 2292-15-71-17; prometió guardar la granada en el congelador para prepararnos nuestros chiles en nogada cuando regresemos en octubre, si Dios lo permite…

* * * * * * * * * * * * *

Un abrazo efusivo y lleno de bendiciones enviamos desde hoy a nuestra querida amiga de toda la vida LUPITA CANTELL DE DÍAZ quien hará cambio de almanaque particular el próximo viernes 8, sin duda que, como todos los años, tendrá agenda llena toda la semana con festejos de los diferentes grupos a los que pertenece, el mero día la celebración correrá por cuenta de su hijo RAFAEL DÍAZ CANTELL, su nuera GABY QUINTERO DE DÍAZ, sus cuatro guapas nietas Gaby, Marina (la actual Madrina de la Mesa Redonda Panamericana de Veracruz) Daniela y Nadia y su bisnieta; desde Campeche la felicitarán su hijo el Dr. CARLOS DÍAZ CANTELL, su nuera Lolita y su linda nieta Carla Guadalupe, sabemos que por estos días es también el cumple de nuestra también muy querida amiga SUSANA CANTELL DE ALTAMIRANO, quien radica en Xalapa, a quien también enviamos todo nuestro cariño, y esperamos nos comparta su agenda…

* * * * * * * * * * * * *

Ese mismo día celebra Año Nuevo privado nuestra bella sobrina nieta ISABELLA MORALES QUEPONS, la más pequeña de las nietas de mi hermana Mirella, quien alcanza seis añitos en el planeta para felicidad de sus padres Cecy y el LSC. Horacio Morales Tejera; Isabellita que acaba de ingresar al primer año de primaria será festejada con una reunión familiar en la casa de sus abuelitos maternos Rosalinda y Juan Quepons y allí estarán con ella su recién nacido hermanito Santiago, sus abuelitos paternos Mire y Horacio Morales Fernández, tíos, primitos y demás familiares que irán a darle el abrazo tradicional, a llevarle regalos de cumpleaños y a desearle que la vida le brinde siempre alegría y felicidad junto con sus papás y hermanito, felicidades mi pequeña…

* * * * * * * * * * * * *

Este día será de fanfarrias en la residencia de la experta banquetera y querida amiga CECILIA EXSOME ya que es la fecha en que anualmente corta pastel de aniversario de vida, desde temprana hora le lloverán parabienes, bendiciones y buenos deseos; iniciarán la lista su guapa hija MARIANA ZAPATA DE ESTEBAN, su yerno y nietos que radican en la ciudad de México, y a ella le seguirán los otros hijos Layous y Johnny con sus respectivas familias, con ella estarán sus amigas y compañeras del Club Libanés, de la Cofradía de Nuestra Señora de Líbano y San Charbel y de las convivencias de los lunes; felicidades Cecy, te guardamos el abrazo para el mes próximo…

* * * * * * * * * * * * *

Las Damas de la Unión Femenina Ibero Americana, que preside la doctora BEATRIZ JAYM DE NICASIO, se reunieron el jueves pasado para intercambiar experiencias, tomar acuerdos acerca de los proyectos que tienen en marcha, y para festejar a las compañeras que cumplen años en el mes de agosto, la reunión tuvo lugar en conocido hotel de la costera y resultó muy grata para todas las concurrentes; las festejadas escucharon con emoción las tradicionales Mañanitas que les entonaron las asistentes y recibieron sus obsequios de cumpleaños de manos de la presidenta, saborearon todas deliciosa merienda, refrescos y cafés y convivieron encantadas charlando por espacio de varias horas…

* * * * * * * * * * * * *

Muy alegre fue también la reunión del Grupo Armonía para festejar a una de sus más entusiastas socias, ANADELA FERNÁNDEZ para quien llevaron un delicioso pastel que corto enmedio de la animación grande de todas las concurrentes, el festejo tuvo lugar en el Café de La Parroquia donde tienen siempre sus convivencias, esta vez asistió el hijo de Anadela, RAMÓN DURÁN FERNÁNDEZ quien constató el cariño que guardan todas por su progenitora quien escuchó incontables felicitaciones, bendiciones y buenos deseos, y recibió cariñosos presentes de todas sus amigas que mantienen feliz relación y comparten muchos momentos de alegría y bienaventuranza…

* * * * * * * * * * * * *

Un abrazo solidario enviamos para la NENA SUÁREZ DE VENTA, compañera de estudios primarios, junto con su hermano CELESTINO SUÁREZ BROISSIN, en la escuela “Luz Aldape de Betancourt”, que dirigía la inolvidable maestra Juanita Folgueras, la partida de nuestros seres queridos es muy dolorosa, sobre todo cuando se va el compañero elegido para compartir la vida; descanse en paz tu esposo el conocido empresario JUAN JOSÉ VENTA…Nos unimos a tu pena y a la de tus hijos y nietos…

* * * * * * * * * * * * *

Y nos despedimos en este hermoso mes que además de nuestro aniversario patrio, trae el aniversario magno de nuestro querido diario EL DICTAMEN el 16 de septiembre, nombre también de la calle donde estamos ubicados, deseamos una placentera semana para todos nuestros lectores agradeciéndoles la atención que nos brindan al leernos, los invitamos a seguir con nosotros, ahora también en la página www.eldictamen.mx y a comunicarse con nosotros en el correo [email protected]