Elvira del Carmen Tejera Desde el Mirador Canadiense a 11de septiembre de 2017

Septiembre es para nosotros mes de grandes contrastes, con acontecimientos históricos que han definido nuestra identidad y nuestro destino; registra este mes el inicio de nuestra independencia como colonia de España, porque en general pasamos de depender de un yugo a otro yugo, forjado siempre en la ambición del poder, que no es privativo únicamente de nuestra patria, ya que está presente hasta en países del primer mundo como lo está demostrando el vecino del norte; sin percatarse que Dios, a través de la naturaleza puede hacer añicos el desafío a su doctrina de amor; consigna también el mismo día 16, el nacimiento de nuestro querido Diario EL DICTAMEN hace nada menos que 119 años; hacemos votos porque prevalezcan la humildad y el amor para que podamos algún día contemplar sin rubor alguno el rostro del Ser Supremo…

* * * * * * * * * * * * *

Tal vez por los cambios tan radicales en las cuatro estaciones del año, Canadá es un país tranquilo que espera esos cambios de la naturaleza con entusiasmo y se prepara para recibir con flores y planes a la primavera, para gozar después plenamente del verano en los parques, en las albercas, en los lagos, comiendo en el jardín o patio de sus casas, para caminar respirando el aire tibio, y para disfrutar de felices vacaciones no solo en otros lugares sino en su propio sitio, para lo cual han acuñado una palabra que a mí me hizo reír: Vacahome, o sea vacaciones hogareñas; ya un poco abrigados los canadienses se detienen para contemplar los maravillosos paisajes que el Creador dibuja pintando los ‘arboles de amarillo, naranja, oro, ocre, café y rojo…

* * * * * * * * * * * * *

Y se preparan para afrontar los días difíciles del invierno, cuando tienen que cubrirse al máximo para soportar temperaturas congelantes, aunque no se desaniman y gozan también con los deportes de invierno, la mayoría en lugares cerrados; tal vez esta rutina pacifica invita a mucha gente cansada de luchar contra la corriente a venir a radicar a este país, aun gente que vio la luz primera en tierras cálidas, no obstante que son difíciles las condiciones para trabajar, muchos profesionales que llegan (los hemos tenido como compañeros en las clases de inglés) prefieren empezar de nuevo que seguir toda su vida en sus lugares de origen marcados por la violencia y el abuso del poder; el 5 de septiembre sonó la campana y dio inicio el ciclo escolar en todos los niveles…

* * * * * * * * * * * * *

Jean, nuestro hijo libanés, que comparte siempre con nosotros con gran entusiasmo y su bonachona sonrisa, noticias y acontecimientos, especialmente de su cuna libanesa, nos mostró el video y graficas de la colocación de la estatua de San Charbel, la semana pasada, en lo alto de la montaña de la Cruz, en la provincia de Faraya que se encuentra en una cadena de montes donde en el invierno la gente va a esquiar, la estatua mide 24 metros de alto y fue realizada por el escultor NAYEF ALWAN, con diversos materiales, especialmente fibra de vidrio que la hará resistir por cientos de años, ojala puedan admirar la foto, en especial la colonia libanesa y especialmente las compañeras de la Cofradía de la Virgen del Líbano y San Charbel …

* * * * * * * * * * * * *

Por cierto nos comentaron que el Comité de Damas del Club Libanés, que preside la psicóloga CINTHYA FRANCO DE CHANTIRI, con el apoyo de la secretaria LUCERO MORALES DE EXSOME y toda su directiva, prodigaron finas atenciones a las compañeras y amigas que asistieron a la Tardeada que realizaron el viernes para festejar a las socias que cumplen años en los meses de mayo, junio, julio y agosto; atractivo importante fue el desfile de modas otoño-invierno de la boutique de Mary Fanjul, cuyos trajes fueron portados por guapas socias que desfilaron por la pasarela, donde efectuaron rifas de regalos entre las concurrentes y fue servida rica merienda en la que el platillo principal fueron los Chiles en Nogada y exquisita sopa borracha, así como el pastel de cumpleaños y bebidas heladas del sello de CECILIA EXSOME…

* * * * * * * * * * * *

La tradicional alegría septembrina con los regios colores de nuestro pabellón nacional fue iniciada el lunes cuatro por las gentiles damas SEMBRADORAS DE AMISTAD quienes ofrecieron su Café Mexicano en el salón grande de su casa club que engalanaron con galas mexicanas, y que fue muy concurrido ya que el gran número de amigas que tienen siempre pasan lista de presente por la animación que siempre priva en todos los cafés; a MARGARITA, GENNY, MARY, MIRELLA, SUSANA y LETY se sumaron ya como socias KLITIA CÁMARA y REBECA DE ZAMACONA DE CASTRO organizando todo con mucho entusiasmo, llevaron a cabo, como siempre, un concurso de trajes regionales auténticos o estilizados…

* * * * * * * * * * * * *

Resultaron premiadas, con el primer lugar empatado, la doctora LUPITA GALLARDO que asistió de chiapaneca, así como LOLITA LOZANO DE GONZÁLEZ con traje oaxaqueño, y su hija MAGUI GONZÁLEZ de jarocha estilizada, quien se llevó la tarde con un excelente zapateado; el segundo lugar fue para ISABEL MUSTAFA, de oaxaqueña, y el tercero para SILVIA NAVARRO que hizo una evocación del gran pintor mexicano Diego Rivera con un traje pintado con alcatraces, llevó un turbante mexicano y un jarrón con alcatraces; la animación llegó a todos los rincones con las melodías interpretadas por el maestro ALEX CARPIZO que hizo bailar y cantar a la mayoría de las concurrentes que saborearon además deliciosa merienda mexicana…

* * * * * * * * * * * * *

Las activas socias del Club Náutico Antares, cuyo timón directriz empuña ahora VITA BEJARANO DE CÁRDENAS refrendaron su fama de excelentes anfitrionas en su tradicional Lotería Mexicana, que llevaron a cabo la mañana del jueves en el Casino Naval, casa llena, animación desbordante, una montaña de regalos para los premios de la lotería y un desfile de trajes mexicanos auténticos y de fantasía regional fueron poderoso atractivo de la celebración en la que estuvo presente la presidenta del DIF de Boca del Río la licenciada PATY LOBEIRA DE YUNES y que reunió a un gran número de invitadas de las organizadoras…

* * * * * * * * * * * * *

Desde luego encabezadas por su presidenta y apoyadas firmemente por la bella soberana del club MARY TERE AGUILAR ZAVALA; fue servido delicioso menú para el desayuno y el entusiasmo inundó el recinto enmedio de la expectación por los cantos de la lotería y la felicidad de las ganadoras que hicieron que la reunión se prolongara hasta el mediodía; como todos sabemos, los beneficios económicos que se obtengan por la celebración de este festejo, serán destinados al fondo para el pago de las becas que las integrantes del Club Náutico Antares otorgan a jóvenes que estudian en la Escuela Náutica Mercante «Capitán de Altura Fernando Siliceo y Torres»… La mañana fue muy placentera para todas las asistentes, habiendo quedado muy satisfechas las anfitrionas…

* * * * * * * * * * * * *

Nosotros tenemos planeada aquí en nuestro hogar canadiense una Tarde Mexicana muy salerosa, para el viernes quince, pero lamentamos no tener cerca a nuestra Chef número uno BERTA PIZIE que es especialista en Chiles en Nogada, y nada más de pensar en ellos se nos hace agua la boca; y por cierto a petición de muchas amigos los hará nuevamente este año para todas las que los deseen, aunque estuvo fuera de la ciudad unos días por motivos familiares, regresó el sábado y nos dijo que los tendrá listos el viernes y el sábado desde medio día, solo nos pidió que quienes los quieran se comuniquen con ella para hacer la compra adecuada de todos los ingredientes, pueden hacerlo por el teléfono de nuestra casa 937-28-98 o a su celular 2292-15-71-17… Ya les comentaremos de nuestro evento en la próxima columna…

* * * * * * * * * * * * *

Nuestras compañeras de la Agrupación Femenina Ateneísta, bajo la batuta de LUCY GONZÁLEZ CHAMPION DE GONZÁLEZ, tienen la mano en alto para celebrar con todo el entusiasmo posible nuestro máximo aniversario patrio, tendrán su Tarde Mexicana el próximo martes, en el restaurante La Negra, que se encuentra en la calle Habaneras, a un costado de Los Farolitos, serán anfitrionas la doctora CARMEN ÁLVAREZ DE OLGUÍN y la maestra CARMELITA TUERO ZORRILLA, ellas han preparado un ameno programa y han pedido a sus compañeras que luzcan alguna prenda mexicana para dar mayor colorido a la reunión y sentir la esencia plena de las fiestas patrias que nos elevan el sentimiento cívico y el amor por nuestra tierra amada en la que aparecen las raíces de nuestros ancestros y es también nuestra cuna y la de nuestros hijos y nietos, han ordenado también una típica merienda de sello mexicano…

* * * * * * * * * * * * *

CARMELA VALENZUELA DE ROJAS, motor de gran potencia que movió en gran escala el famoso restaurante La Bilbaína y fue activa presidenta y socia del Círculo Tlacotalpan en Veracruz, insiste en tener la presencia de Tlacotalpan en el puerto, coordina el grupo «Por Amor a Tlacotalpan» que se reunirá el próximo jueves 14 en una Comida Mexicana en el restaurante que tiene en concesión en la segunda planta del área privada del Hospital Regional, por la calle de Alacio Pérez, dará principio a las cuatro de la tarde y tendrá una gran variedad de antojitos y platillos mexicanos como el tradicional pozole tanto para comer ahí como para llevar, pueden solicitar informes al teléfono 2292-09-66-11 donde también reciben pedidos para paellas, fabadas y pollo frito para llevar los fines de semana…

* * * * * * * * * * * * *

Antes de despedirnos queremos enviar un cálido abrazo de felicitación a nuestra amiga VILMA RODRÍGUEZ ESQUIVEL DE MANZANILLO con quien hemos compartido muchas vivencias hermosas, y algunas tristes, a lo largo de la vida desde que nos conocimos en los años adolescentes cuando coincidimos para vivir en la calle de Azueta llegando de su natal Mérida, igual que su hermana Genny y los hermanos Mundo y Raúl Denis Mezo y sus respectivas familias, naciendo en nosotros, con Mirella y mis padres, el sentimiento de hermandad que adoptamos; Vilma alcanzó un nuevo año de vida para alegría de toda su familia y nosotros dentro de ella, ¡Felicidades amiga querida!…

* * * * * * * * * * * * *

Y también queremos felicitar a otra querida amiga, la experta banquetera CECILIA EXSOME NAHUM, cuyo cumpleaños recordamos en la pasada columna, por el festejo que en su honor ofrecieron las amigas y compañeras de la colonia libanesa que se reúnen cada lunes en el salón de socios del Club Libanés, ahí estuvieron GINA FLORES, ROCÍO FLORES DE CARAM, ROSITA HAM, ROSITA DE LAJUD, MAGALI DE RODRÍGUEZ, ROSALBA DE HAMSHO, MARTHA DE AUDE, QUETA DE LINARES y LUPITA DE CARREÓN; pudo constatar el cariño que le profesan y recibió múltiples bendiciones y regalos, saborearon exquisita merienda en la que hubo dos pasteles, el que llevaron las amigas y el de colineta de almendra elaborado por Cecy…

* * * * * * * * * * * * *

Y ante el arribo de EL DICTAMEN a sus ciento diecinueve años de vida nos despedimos con un estrecho abrazo para nuestra querida Directora General BERTHA ROSALÍA MALPICA DE AHUED y sus hijos los licenciados BERTHA ROSALÍA, KARIME y JORGE ALEJANDRO AHUED MALPICA, así como a todos nuestros compañeros que día con día hacen posible esta edición que llega a nuestros lectores con el cariño de siempre, y guarda la esencia y el amor por el periodismo de nuestros inolvidables Directores JUAN MALPICA SILVA y JUAN MALPICA MIMENDI y nuestros amados maestros ALFONSO VALENCIA RÍOS, JULIO SERGIO GUERRERO Y MANUEL FUENTES…

* * * * * * * * * * * * *

Y desde luego elevamos nuestra gratitud a todos nuestros lectores y anunciantes por el apoyo que nos brindan, especialmente a los clubes, asociaciones y escuelas que nos enviaron su muy apreciada felicitación que coordinamos y aparecerá en la edición del 16 de septiembre… GRACIAS A TODOS a nombre de doña Bertha y sus hijos, y también de nosotros que estamos en sus filas desde hace más de cincuenta años, iniciándonos cuando apenas éramos estudiantes de la Facultad de Periodismo, hoy Facultad de Ciencias y Técnicas de la Información de nuestra querida Universidad Veracruzana… Y los invitamos a seguir en sintonía con nosotros en el diario impreso y online en la página www.eldictamen.mx, así como a comunicarse con nosotros en el correo [email protected]