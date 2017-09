* Felicidades Para Paola De La Maza y Oliver Mendoza por su primer aniversario de bodas

* Ante los acontecimientos en México, los eventos de la Virgen de Covadonga se posponen hasta nuevo aviso

* ¡Esto y más hoy!

POR: ANTONIO RENDÓN/COLABORADOR

¡Qué tal amigos! Con la tristeza que da el ver a nuestro querido MÉXICO, destruido por otro terremoto, les saludo desde este espacio, la verdad que por más que quiera uno escribir solo tópicos referentes a nuestra área, es imposible no lamentarnos, entristecernos con lo vivido el pasado martes 19 de septiembre, precisamente cuando recordábamos las muertes de aquel 19 pero del año 1985, la madre naturaleza nos vuelve a sacudir y nos enseña lo frágiles que somos ante sus embates, la verdad que da tristeza ver cómo compatriotas perdieron todo, su vivienda, sus pertenencias, su auto, pero lo peor aun, a un ser querido; nuevamente, mucho antes que llegara alguna autoridad o el ejercito o la marina, la solidaridad de todos volvió a ser parte del momento, con cubetas, manos, algunos picos y palas bastaron para ayudar al prójimo, como es muy usual en la capital del país, la gente que salía a comer para regresar a su trabajo, vestía de saco y corbata y así, sin importar ni medir el peligro, volvió a surgir la ayuda humana, la del hermano, la del compatriota, leía con atención alguien que decía que México es de corcho, se moja pero no se hunde, México más unido que nunca. Así que muchos compatriotas nos necesitan existen muchos centros de acopios en los que podemos donar algo para quienes nos necesitan… En otro orden de ideas, les comento que debido a los acontecimientos en México, los eventos en relación a la VIRGEN DE COVADONGA, que se realizarán en próximas fechas, donde habrá el tradicional desfile por las principales calles del centro de Veracruz, después se servirá un ambigú en las instalaciones del Círculo Español Mercantil, donde como cada año se presentarán bailables Asturianos, dando paso al domingo con la tradicional Romería, sin faltar la procesión, misa solemne y bailables asturianos; pronto les avisaremos de la nueva fecha… Pasando a los saludos y felicitaciones, tenemos que nuestros buenos amigos PAOLA DE LA MAZA BRAVO, ahora de Mendoza y OLIVER MENDOZA, cumplieron ya un año de feliz matrimonio y lo celebraron en familia, como debe de ser; la verdad que nos da mucho gusto por ellos y les deseamos sinceramente que cumplan muchos, pero muchos años más juntos… Bueno amigos, por hoy el espacio se nos agotó, no así los eventos, por lo que los invito para que nos acompañen el próximo jueves en el que les tendremos más de los eventos destacados de Veracruz y su zona metropolitana a través de las páginas de EL DICTAMEN, Decano de la Prensa Nacional, hasta entonces y pásenla muy bien, y ya saben que nos pueden seguir por la redes sociales, en Twitter como @antoniorendon, en Instagram como antoniorendonphotography y en Facebook como José Antonio Rendón Cervantes y la fanpage es Antonio Rendón Photography, ahora sí, nos vemos en la próxima y pásenla muy bien.