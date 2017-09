Por: Antonio Rendón/Colaborador

* En grande el festejo de Gilberto Farías por su cumpleaños 59.

* Felicidades para Luisa Fernanda, quien celebró su primer año.

* Felicitaciones para Angélica por sus XV años.

* Bárbara y Santiago listos para el Neck & Neck

* Esto y más hoy ¡Acompáñanos!

Bueno y entrando de lleno con las notas y los comentarios, tenemos que sin duda alguna para mi compadre GILBERTO FARÍAS MORALES, septiembre es uno de los mejores meses del año, ya que justamente es cuando celebra un aniversario más de vida. Así que la mejor manera de pasar las fiestas patrias es con sus familiares, seres queridos y sus diferentes grupos de buenos amigos y colegas de profesión, quienes siempre tienen presente tan importante fecha y con días de antelación ya le tenían preparada una gran sorpresa para festejar la ocasión. Es por eso que el festejado llegó a conocido hotel en compañía de su esposa; y es que justo en ese lugar ya se encontraban esperándolo familiares y amigos. Una deliciosa cena degustaron los invitados que se la pasaron conversando con el festejado, el cual no cabía de felicidad al estar disfrutando de la compañía de este su grupo de queridos amigos, es por eso que les agradeció a todos que cada año, le recuerdan en esta fecha, lo cual lo hace sentir muy especial. Así fue como transcurrió esta velada que se les fue volando y luego de unas gratas horas se despidieron todos, no sin antes recordarle a Gilberto cuánto lo quieren y además acordar su siguiente reunión. ***La pequeña LUISA FERNANDA TAPIA AGUILAR celebró su primer añito de vida en una divertida fiesta organizada por sus papás MARIBEL AGUILAR ORTIZ y HÉCTOR TAPIA SANTAMARÍA, los cuales cuidaron cada detalle del concurrido evento para que su pequeña estuviera de lo más feliz. La fiesta se llevó a cabo en su residencia particular, lugar al que se dieron cita amiguitos y compañeritas de la festejada que por supuesto le dieron el toque de color y alegría al festejo. La familia Telerín son los personajes de televisión preferidos de Luisa Fernanda, por ello en toda la decoración de la fiesta estuvieron presentes estos personajes; al lugar acudieron sus mejores amigos, primos y sus queridos abuelos LUIS FERNANDO AGUILAR DURÁN e ISABEL ORTIZ PÉREZ; HÉCTOR TAPIA ROMERO y LIDIA SANTAMARÍA, pero sin duda los que más se divirtieron fueron los pequeñines, pues brincaron, jugaron y bailaron con la música infantil. No podía faltar la comida, así como toda clase de golosinas y helados que hicieron las delicias de los asistentes. La festejada estuvo muy consentida en su día y recibió muchos obsequios, los cuales abrió después de que todos entonaron para ella las tradicionales Mañanitas. ¡Felicidades! ***En otro orden de ideas, les recuerdo que ya se aproxima la fecha del NECK & NECK FASHION SHOW, el cual será el próximo 20 del presente en el salón L’incanto en punto de las 17:00 hrs y que todo lo recaudado será a beneficio de los niños del CRIVER, así que ya lo saben nuestros niños nos necesitan y es momento de ayudar y quienes ya están más que listos para ayudar son Santiago y Bárbara, ellos son los nietos de nuestros queridos amigos JESÚS MUÑOZ DE COTE y SILVIA SAMPIERY DE MUÑOZ DE COTE, a quienes saludé el pasado fin de semana y les hicimos la sesión de fotos junto con su mami SILVIA MUÑOZ DE COTE y su pequeñín CARLOS FABRICIO y hasta la tía Dulce que por cierto estaba festejando un año más de vida y por ello le deseamos lo mejor de lo mejor esperando que el creador la siga bendiciendo y que cumpla mucho años más rodeada del cariño de sus seres queridos y ¡queremos pastel! ***Ya casi para finalizar, pero no por ello menos importante, tenemos una felicitación muy especial para nuestra amiga ANGÉLICA ISABEL LEZAMA CASAS, quien festejó en días pasados sus primeros XV años de vida rodeada del cariño de sus padres INÉS CASAS HERNÁNDEZ y JORGE LUIS LEZAMA, así como la tía LUPITA CASAS HERNÁNDEZ, quienes le acompañaron primero a dar gracias al creador por permitirle la dicha de llegar a la edad de las ilusiones con salud y mucho amor de parte de sus seres queridos. De la misa se trasladaron hasta conocido salón de fiestas en donde se ofreció una exquisita cena para posteriormente dar paso al festejo que estuvo sensacional. Desde este espacio felicitamos a la guapa Angélica Isabel deseándole lo dicha y felicidad.