POR: ANTONIO RENDÓN/COLABORADOR

* Baby Shower en honor de Caro Flores de Ahumada

* Los 85 años de vida de Julia Laurencio Olmos

* Gilberto Farías está festejando un año más de vida

¡Qué tal amigos! Con el gusto y la alegría de siempre les saludo desde este espacio esperando que se encuentren muy bien, disfrutando de este mes en el todos los mexicanos celebramos a nuestra querida patria, es el mes más mexicano. Bueno y entrando de lleno con las notas y los comentarios, tenemos que el pasado jueves, en el Centro Deportivo Veracruzano, tuvo lugar un alegre Baby Shower en honor de CARO FLORES DE AHUMADA, el cual fue organizado por su suegra ELSY MALIBRÁN DE AHUMADA y su cuñada ELSY AHUMADA, quienes fueron gentiles anfitrionas. Todas las asistentes participaron de manera entusiasta en los diversos juegos que se organizaron para tal ocasión, en la que se repartieron varios premios y recuerdos de tan significativa fecha. Posteriormente, degustaron exquisita merienda en honor de la futura mamá, quien ese día lució muy guapa y personalmente agradeció a cada una de las asistentes las muestras de afecto y cariño que han tenido con ella y con la futura bebé, que llevará por nombre Vanessa. Entre las asistentes se encontraban muchas amigas y por supuesto su mami, la Sra. MARTHA LONGORIA DE FLORES entre muchas amistades más que pasaron una tarde muy agradable en compañía de la futura mamá. Desde este espacio no unimos a los buenos deseos para Caro haciendo votos para que el creador bendiga al nuevo ser que vendrá a llenar de dicha y alegría el hogar de la familia Ahumada Flores, ¡Felicidades!… ***En otro orden de ideas, les comento que sin duda alguna para la Sra. JULIA LAURENCIO OLMOS, septiembre es uno de los mejores meses del año, ya que justamente es cuando celebra un aniversario más de vida.

Así que la mejor manera de pasar las fiestas patrias es con sus familiares, seres queridos y sus diferentes grupos de buenas amigas, quienes siempre tienen presente tan importante fecha y con días de antelación ya le tenían preparada una gran sorpresa para festejar la ocasión. Es por eso que la cumpleañera llegó luciendo más guapa que de costumbre a conocido hotel; y es que justo en ese lugar ya se encontraban esperándola sus hijos, nietos y demás familiares para festejarla. Una exquisita comida degustaron las invitadas que se la pasaron conversando con la cumpleañera, la cual no cabía de felicidad al estar disfrutando de la compañía de este su grupo de queridas amigas, es por eso que le agradeció a todas que cada año le recuerdan en esta fecha, lo cual la hace sentir muy especial. Así fue como transcurrió esta tarde que se les fue volando y luego de un buen rato se despidieron todas, no sin antes recordarle a la Sra. Julia cuánto la quieren y además acordar su siguiente reunión… ***Bueno y antes de despedirme, quiero enviarle un saludo fraterno y afectuoso a mi compadre GILBERTO FARÍAS MORALES, con quien me reencontré luego de muchos años de no verlo y menos saludarlo. Con mi compadre me une una gran amistad que nació durante nuestra juventud o quizás nuestra niñez, recuerdo cuando llegó a vivir por la casa de mis abuelos y nosotros solíamos echar la cascara de futbol en la calle y divertirnos en grande, aun recuerdo aquel niño que nos observaba jugar y sin conocer aun a nadie ya que era un recién llegado, lo invitamos a jugar con nosotros y ese fue el principio de una gran amistad de niños, después de jóvenes y posteriormente de universitarios, ya que ocasionalmente nos veíamos en Xalapa, ya que el destino nos llevó a estudiar carreras diferentes, pero la amistad nos unía. Recuerdo muy bien a sus queridos padres, con quienes viajamos varias veces al famoso rancho de Tecolapan en donde pasábamos horas en el río, uffff, qué tiempos aquellos, creo que me estoy emborrachando de nostalgia. La vida profesional nos llevó por diferentes caminos y hubo un largo periodo en que le perdí la huella a mi amigo de la infancia y compadre de palabra y dicho, hasta hace unos días en el velorio de una tía charlando con mi primo hermano, le pregunté por Gilberto y me contó que venia a Veracruz y de ahí fue que surgió el que el pasado lunes recibo una llamada de mi primo para decirme “mañana nos vemos para comer con Gilberto”, fue algo muy grato porque después de muchos años me reencontraría con él, fue un encuentro fraterno, amigable y aunque no hubo mucho tiempo de charlar largo y tendido por que él estaba acompañado de otros amigos de aquí del puerto, fue el pretexto perfecto para invitarnos a su fiesta de cumpleaños, ya que el día de hoy está cumpliendo un año más de vida y por supuesto que conociéndolo lo rumbero que es, lo festejará este próximo fin de semana en unión de sus familiares y amigos y claro, acabando de nuestros compromisos llegaremos para felicitarlo y convivir un rato con él; desde este espacio te mando un fuerte abrazo esperando las pases muy bien el día de hoy y siempre… Bueno amigos, por hoy el espacio se nos agotó, no así los eventos, por lo que los invito para que nos acompañen el próximo jueves en el que les tendremos más de los eventos destacados de Veracruz y su zona metropolitana a través de las páginas de EL DICTAMEN, Decano de la Prensa Nacional, hasta entonces y pásenla muy bien, y ya saben que nos pueden seguir por la redes sociales, en Twitter como @antoniorendon, en Instagram como antoniorendonphotography y en Facebook como José Antonio Rendón Cervantes y la fanpage es Antonio Rendón Photography, ahora sí, nos vemos en la próxima y pásenla muy bien.