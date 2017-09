Por: Yolanda Quevedo de Piña

HOLA AMIGOS ¡¡¡DESAYUNANDO EN SAKS!!!, ese lugar me encanta, su estilo Medieval, su ambiente y por supuesto la comida, pues a ese restaurante nos invitó, la guapa MARINA LASTRA DE IZA, a la palomillita del Club Veracruz en la Metrópoli, fuimos todas pese a que Tláloc hace unos berrinches espantosos, por fin llegamos al lugar, pasamos a un salón que ya había apartado la anfitriona y llenas de alegría mi guapa hija Claudia y yo empezamos a saludar, ya muy acomodadas nos sirvieron el café descafeinado, no me vaya a pasar lo que a una amiga muy querida pero que no puedo decir su nombre brinca y brinca en la cama por culpa de la cafeína jajaja, también ofrecían chocolate o té, en una canasta grande los panecillos de la casa deliciosos, las bombas nos hicieron ojitos para sentirme en el terruño, después fruta de la estación con granola y yoghurt, vasos de jugos gigantes de mandarina, naranja, mango, verde y de tomate y cinco platos fuertes a escoger, huevos rotos, chilaquiles verdes o rojos, croissant de salmón, sopecitos de la abuela que me encantan y otras ricuras más…

La plática de lo más interesante, también comentamos las tragedias que suceden en nuestro país, lo impresionante que ha pasado en Houston; volviendo al desayuno estuvimos muy contentas, todas llegaron echando tiros de elegantes, entre las que disfrutamos de tan espléndido desayuno, la siempre bella CHATITA SEGOVIA DE FLORES en conjunto mar Cantábrico con lunares espuma blanca y bonito collar, TERESITA RUIZ ORTIZ DE GÓMEZ en negro caviar, con botones dorados y collar de perlas largo con detalle de moda, CLAUDIA PIÑA DE CONTRÓ en azul Ibiza con chaqueta coral francés y accesorios a juego, ROSITA MORALES DE AGUILAR en gris tormenta, ELENITA FERNÁNDEZ D`OLEIRE, en blue marine, con mascadita muy a lo LOLITA AYALA en colores delirantes, re- guapa BONNIE BRETÓN DE OLIVERA en selva negra con gabardina nude, de lo más feliz pues su hijo Guillermo va a ser papá, de un niño, que continuará el apellido Olivera, CARO CANTELL DE VÁZQUEZ en dos piezas verde ciprés, CARMELITA CALDELAS en negro abismo con moderno collar, MARÍA EUGENIA GALÁN DE DEL CUETO en mar negro, cerca de las 2 de la tarde salimos de ahí muy contentas de haber convivido con nuestras queridas amigas, algunas se lanzaron a la aventura del Periférico, después de haberla pasado ¡¡¡FENOMENAL!!!… Ya están por llegar las fiestas patrias, y el ambiente ya se siente, en las calles ya muy adornadas con nuestra bandera, los vendedores con banderitas, rehiletes de colores, pelucas tricolor, crayones para pintarse la cara, cornetas, papel picado, y ya empieza a oler a pozole, tamales, chiles en nogada, huitlacoche, los buñuelos que en Veracruz son la Hojuelas mmm delicioso, los Cilindreros casi en cada esquina, empecemos un buen mes patrio.

QUE PASEN UN DOMINGO SÚPER… HASTA LA PRÓXIMA.