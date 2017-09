POR: YOLANDA QUEVEDO DE PIÑA

HOLA AMIGOS ¡¡¡119 AÑOS DEL DECANO DE LA PRENSA NACIONAL!!!, me puse a pensar, cuántas noticias habrán salido, cuantas Damas y Chicas guapas estarían estampadas en EL DICTAMEN, también cuántas esquelas de personas que hicieron ese viaje sin retorno; EL DICTAMEN es toda una tradición de Veracruz, recuerdo siempre cuando era niña ver a mi abuelito Esteban con el periódico, igual a mi papá y con el tiempo por supuesto yo, por eso con todo mi corazón le mando la más cariñosa felicitación a mi entrañable amiga BERTHA MALPICA MARTÍNEZ DE AHUED y a toda su familia, hasta el infinito a DON JUAN MALPICA MIMENDI y a mi inolvidable amigo JUAN CARLOS, que tanto me apoyó, estoy muy orgullosa de pertenecer al grupo de EL DICTAMEN que como siempre es ¡¡¡UN COLOSO DE LA COMUNICACIÓN!!!… Cuánta elegancia y detalles en el Baby Shower para la linda SUÉ LOMELÍN DE SENOSIAIN, que espera al ave picuda que desde Paris aterrizará con su bella carga al hogar de la familia Senosiain Lomelín. Cuando entrabas a la residencia de la guapa abuela CHELO AGUILAR DE LOMELÍN, que está de lo más moderna y con una impresionante vista, y pasabas al comedor, quedabas encantada, las mesas con mantel en carambolo intenso con un cubre mantel de organza blanca todo calado, al centro un adorno de rosas blancas y amarillas, los platos base plateados con mantelitos blancos calados y encima un boul con su tapa. Todas las amigas de Sué y de su mamá, llegaron de lo más elegantes con modelos muy ad-hoc para la ocasión; tres nietas de Chelo me encantaron SOFÍA ISABELLA, EMILIA GÁNDARA LOMELÍN y SUE SENOSIAIN, con modelitos infantiles en beige con suéter en rosa caramelo, a juego con las medias y zapatos de muñeca, estaban de lo mas lindas; la anfitriona no paraba ni un segundo, Chelo portaba bonito modelo de encaje en orquídea salvaje, la plática de lo más amena y el menú exquisito taquitos de pollo, quesadillitas y sopecitos, chicharrón, panela y guacamole, caldo Azteca y unos chiles en nogada de locura, queisada Doña Elivia; entre las que disfrutaron de tan espléndido evento mi guapa sobrina BONNIE BRETÓN DE OLIVERA, muy moderna en nieve de los Andes con mangas escotadas, ROSITA AGUILAR DE OTERO en selva negra, TITINA LARA LAMOTHE DE SANZ POLO en mar negro con cuello cuadrado en río blanco, GLORIA GARZA DE TORRUCO en rojo volcánico, MÓNICA ASÚNSOLO en chungará, MERCEDES ELIZONDO en vino de Burdeos, ELENITA SUBIRAT, navy blue, PATY MORA en luna turquesa, VERO LEPIAVKA en moderno estampado de flores, LULÚ ARROYO DE SENOSIAIN en negro abismal, las tías Rosa, Pupe, Coca, Graciela y Bety, las primas Bety, Luo, Paulina, ANA ÚRSULA OTERO DE VÁZQUEZ, SILVIA ALANIS DE AGUILAR, SOFÍA LOMELÍN DE GÁNDARA, ANALÚ DE OTERO, LULLY DELGADO, LILIA ESTRADA, SILVIE BAREI, HAYDEÉ DE VEGA, LIZ CRAVIOTO, MARÍA ORCINI, PAOLA BELENDEZ, MAFER TORRADO DE SENOSIAIN, y la bisabuela encantada creo que va a ser el bisnieto número 15 con modelo en estampado felino nieve de coco y capulín. Al despedirse las invitadas recibieron the marcha japonés y merengues, cerca de las 7 de la noche las invitadas se subieron a sus poderosos, se lanzaron a la aventura del Periférico, después de haberla pasado fenomenal ¡¡FELIZ ATERRIZAJE!!!

PINCELADAS.- Un saludo muy especial al Ingeniero JOSÉ BOBADILLA y su guapa esposa Hilda que siempre me leen, y al Señor Mario Ramos que también me lee en España ¡¡¡MIL GRACIAS!!!

QUE PASEN UN DOMINGO SÚPER… HASTA LA PRÓXIMA.