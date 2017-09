IGNACIO GÓMEZ BRAVO

¡QUÉ TAL! ¿Cómo están mis queridos amigos CHOCHOLEROS del bello puerto y estado de VERACRUZ de IGNACIO de la Llave? Y ahora sí vámonos con los clásicos y esperados CHOCHOLAZOS y les diré que mañana en Plaza ANDAMAR se efectuará un evento organizado por AMANC, institución que preside ISABEL GONZÁLEZ-SICILIA DE BARQUÍN con motivo de los 35 años de la asociación, DANIEL ESPINOSA sacó a la venta una pulsera conmemorativa y un porcentaje de la venta será destinada a las damas de AMANC para que continúen desarrollando esa labor tan importante en favor de los niños con cáncer, por ahí estaré… Va nuestro pésame para la familia CHÁZARO MABARAK por la irreparable pérdida de la sra NENA MABARAK DE CHÁZARO, en especial a mis amigos KIKO y CRISTY CHÁZARO MABARAK, las condolencias se hacen extensivas a familiares y seres queridos; descanse en paz… Fue pedida formalmente en matrimonio DENISE GRAHAM CRODA por su galanazo JAIME RUIZ MALPICA, felicidades CHOCHOLERAS… Un sin número de eventos se efectuaron con mucho éxito en esta zona, destacándose los desfiles de modas de CRIVER y VIFAC, felicidades a las organizadoras… MEXICANA UNIVERSAL VERACRUZ a fines de noviembre en esta ciudad, sin dudarlo será un eventazo, nos estará apoyando en la producción ANABEL GIL RULLÁN con parte de su equipo, sin dudarlo será un magno evento en donde será elegida la reina de la belleza que nos representará a nivel nacional en el certamen de MEXICANA UNIVERSAL MÉXICO, la ganadora estará presente en MISS UNIVERSO, les recuerdo que este certamen está avalado por nuestra directora nacional LUPITA JONES GARAY y es la única eliminatoria del certamen de belleza más importante del orbe MISS UNIVERSO… Cumplió un añito de vida REGINA GONZÁLEZ -LAMB AVELLÁ y el festejo estuvo mucho CHOCHOLERO, excelentes anfitriones sus papis ALEJANDRO y MARIANA AVELLÁ DE GONZÁLEZ-LAMB, con ellos ALEXA GONZÁLEZ-LAMB, unas invitadas especiales lo fueron sus abues MARICHUY ÁLVAREZ, así como MARTHA VÁZQUEZ, la pasaron muy bien; ISABELLA y MAIREN GONZÁLEZ-LAMB asistieron, mi querida CHARO MARÍA RODRÍGUEZ DE SOUSA la saludé, la guapa soberana del Carnaval de 1974, sigue muy contenta por la foto con SAÚL "El Canelo" ÁLVAREZ, llegó al CHOCHOL con su hija ROSARÍN SOUSA RODRÍGUEZ, también reina de las fiestas de carnestolendas ella fue en el mismo año de quien esto escribe 2004, está feliz de la vida y enamorada, aparte dándole duro al ejercicio, y se le nota, está guapísima… MATEO y MALENA TAVIZÓN DE AVELLÁ felices con MATEO JR, es un bebé encantador. ALEX y CLAUDIA GIL DE AVELLÁ llegaron con su papi LUIS GIL GIL, se la pasaron de lujo, mi querida MELINA ROBERT la saludé con su heredera AITANA UNANUE, estaba malita de gripa y no se sentía nada bien, llegaron con YOSELIN SÁNCHEZ, MISS PANAMÁ 2002, ya muchos años radicando en México, está bellísima; ALINA FERNÁNDEZ DE SANTA PAULA muy contenta y feliz con su matrimonio y se le nota, su heredera GALA SANTA PAULA FERNÁNDEZ divina, por ahí ESVEIDY MERINO, tiene galanazo en la Ciudad de México y a lo mejor muy pronto nos dará una grata sorpresa… Un gusto saludar a ADRIANA MENÉNDEZ DE DAGUER, esposa de TONY DAGUER, sus nenitas encantadoras, ELISA y LUCIANA DAGUER MENÉNDEZ hoy engalanan este CHOCHOL… Un feliz matrimonio lo forman DON RAMÓN GÓMEZ SAÑUDO y CHARITO BARQUÍN DE GÓMEZ, excelentes amigos del CHOCHOL… Saludé comiendo por la TARÁNTELLA a la señora MARICARMEN CANO DE TAIBO con dos de sus herederas, GLORIA y MÓNICA TAIBO CANO, encantadoras… Por la HIGUERA BLANCA saludé a FIDEL KURI MUSTIELES con su esposa ANA PAULA BELLO DE KURI, ahí comí con ROSY URETA y disfrutamos ACAMAYAS y la deliciosa hueva a la mexicana, estaban con amigos comentando la llegada del ex diablo ahora TIBURÓN CHOCHOLERO JOSÉ SATURNINO CARDOZO, bienvenido y mucha suerte a sacar a flote al TIBU, ayer debutó en el PIRATA contra MONARCAS MORELIA… Felicidades al club TIBURONES ROJOS, apoyaron en serio a los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, enhorabuena para EDNA AMAYA DE KURI, coordinó todo a la perfección en compañía de su esposo FIDEL KURI GRAJALES, saludos para ANDRESITO… MIRANDA SOSA TAIBO encantadora nenita y muy educada, saludos a su hermanito FERNANDO, siempre lo vemos muy elegante y a la última moda… Un gustazo saludar a GERARDO y JANETH NAYEN DE ROSETE, están felices con la llegada de su heredera ALÍA, felicidades… Comí recientemente con mi querida MÓNICA TAIBO en el sushiitto y la verdad excelente atención, por ahí en Plaza AMÉRICAS saludé a nuestros buenos amigos NOY y LUCY BAQUEIRO DE HOMS, un gustazo verlos tan contentos y platicadores, enhorabuena… Importante labor realizan las distinguidas damas de la asociación GILBERTO delegación Veracruz, su presidenta LILÍ SÁNCHEZ DE RUIZ, súper activa, estuvieron boteando para apoyar en la reconstrucción de casas en Puebla, con ella, MILLO GUTIÉRREZ DE CASTRO con SAMIRA CASTRO GUTIÉRREZ, así como CONCHITA VIYELLA DE FERNÁNDEZ y LOURDES SÁNCHEZ GUILLÉN, sin faltar VIVI BRAVO DE REMENTERÍA, a pesar del solazo ahí estuvieron trabajando y les fue muy bien… Cabe destacar que según el censo oficial, hay más de 110 mil casas dañadas, el costo de reconstrucción será importante, el gobierno federal que preside el LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO ya está trabajando junto con todo su gabinete, se fajaron en serio para sacar adelante al país, los apoyos han sido totales y significativos, aparte la ciudadanía ha respondido muy bien en el momento que más se necesitaba, la solidaridad del pueblo mexicano ya es ejemplo a nivel mundial, mi reconocimiento para todos los rescatistas, profesionales y voluntarios que se unieron para ayudar a nuestros paisanos en desgracia… Ayer tremendo comidón en la posada del Carmen para festejar a CARLITA JIMÉNEZ DE ESCOBAR, su esposo EDGAR ESCOBAR excelente anfitrión, en el mosaico dominical todos los CHOCHOLAZOS… Se casó LIZETTE VARAS con DIEGO AGUILAR, están felices y se les nota, muchas felicidades… MARIANA MARTELL recibió anillo de compromiso de su galanazo ANDRÉS LACK y dijo que sí, felicidades… El fin de semana pasado se inauguró CASA MOLIENDA, cocina artesanal, gracias a nuestro amigo ALEJANDRO BARBABOSA por la invitación, esta sensacional y todo riquísimo, la degustación de primer nivel, saludos a TERE FRANYUTTI, así como a mi querida MARINKA ABUD DE GONZÁLEZ con su esposo CARLOS GONZÁLEZ, con ellos SILVIA ARAÚJO DE NORIEGA y CATHIE GUTIÉRREZ VELDA, la pasaron de maravilla, felicitaciones para ALEJANDRO BARBABOSA y su esposa MARIAN REYGOSA DE BARBABOSA… SERGIO GONZÁLEZ CORONA disfrutó vacaciones por Playa del Carmen en compañía de su familia, en breve la inauguración de LAS ANITAS de COLÓN en el Reforma… CLAUDINE REMES MAASBERG viento en popa con el yoga y la meditación… Los cumpleañeros de hoy son FRANKIE MALPICA VALVERDE, seguro la primer felicitación será de su esposa SUSY y su heredera MIRANDA MALPICA RODRÍGUEZ; FERNANDO CASO HIDALGO mañana estará de festejos CHOCHOLEROS, así como MARU JIMÉNEZ DE MABARAK, sin faltar LAURA SUMMER y FINITA RUIZ VALDEZ; el fin de semana lo cumplirán MIGUE DEL ROSARIO, lo festejará con su esposa MAYTE, y la guapísima ANGELICA CAMIÑA DE RODRÍGUEZ, su esposo FERNANDO le tiene seguro sorpresas; MARISOL ORTA y VERÓNICA CALDERÓN tendrán festejos, BRIANDA ESQUIVEL, linda güerita, con ellos RAÚL REMENTERÍA, sin faltar CHEMO ESTANDÍA, su esposa TERESITA se lo festejará a lo grande; a todos muchas felicidades… No se pierdan el SULTÁN en IMAGEN TELEVISIÓN… HOY a las 18:30 estaré en el WTC, el ING. SERGIO GIL ORTIZ y MARIANA PAZOS GÓMEZ presentan el libro "SENSACIONES" pintura de MARIANITA y poesía del ING. SERGIO GIL, este evento es a beneficio del asilo de ancianos y del albergue de la CRUZ ROJA, gracias por la invitación… El líder de la CNC JUAN CARLOS MOLINA se de dejó ver en VERACRUZ con BILLY ESTRADA, estuvieron muy chambeadores… Próximo lunes arranca Expo CHEDRAUI… ¿Sabían que la torre LATINOAMÉRICANA fue diseñada por el ARQ. AUGUSTO H. ÁLVAREZ y construida por un grupo de profesionales entre 1948 y 1956? destacándose un veracruzano, el ING LEONARDO ZEEVAERT, experto en mecánica de suelos, ha sobrevivido a los terremotos de 1957, 1962, 1985 y 2017, y sigue de pie… Pregunte por los puros HOJA REAL, están de CHOCHOLAZO, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está SOLO en EL DICTAMEN el decano de la prensa nacional rumbo a los 120 años, y ahora sí, ADIÓS…